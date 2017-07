Češka jde do Bayernu! Je to velká věc, jsem pyšná, říká Voňková

Nejlepší česká fotbalistka za rok 2016 Lucie Voňková bude hrát za Bayern Mnichov. Pětadvacetiletá útočnice a kapitánka reprezentace přestoupila do bavorského celku po dvou letech v jiném německém týmu Jeně.

"Je to velká věc, jsem moc pyšná, že tady můžu hrát," uvedla Voňková na klubovém webu. "Ale nechci jen nosit dres Bayernu, chci se prosadit do základní jedenáctky," přidala česká fotbalistka, která doma nastupovala za Spartu i Slavii. Do Německa přišla v roce 2013 z Letné a za sebou má angažmá v Duisburgu a v Jeně.

V Bayernu, který v uplynulé sezoně obsadil v německé lize druhé místo a v Lize mistrů došel do čtvrtfinále, v minulosti nastupovaly také pětinásobná nejlepší česká fotbalistka Pavlína Ščasná a Dagmar Urbancová.