Fousek o bitvách v českém fotbale: Jsem demokrat. A to Berbrovi vadí

Nemá názor. Český fotbal poslal do Macochy. Fotbalová asociace by se pod jeho vedením rozsypala. Tohle o něm po valné hromadě prohlásil Roman Berbr. Petr Fousek, tehdejší a možná i budoucí kandidát na předsedu FAČR, to odmítá. „Jsou to manipulace,“ říká.

Petr Fousek na valné hromadě posbíral většinu hlasů moravské komory. A protože česká strana si trvala na Martinu Malíkovi, fotbalové volby skončily patem.

S měsíčním odstupem, jak hodnotíte to, co se seběhlo na valné hromadě?

„Projevilo se, že to byla uspěchaná situace. Valná hromada měla mít očekávaný scénář, ale vlivem květnových událostí se proměnila vlastně v mimořádnou valnou hromadu. Mělo to dopad na spoustu skutečností, od kampaně až po dohadovací řízení. Je to určitá křižovatka v českém fotbale, který si po Peltově období hojnosti a stability trochu zapřešlapoval na místě. Najednou se ne úplně očekávaně rozhoduje o tom, jak to personálně uchopit, ale také o tom, kterou cestou se vydat.“

Kdyby to nebylo uspěchané, k patu by nedošlo?

„Neumím to odhadnout, ale spěch byl zásadní problém. Kluby a regiony si na časovou tíseň stěžovaly a subjektivně mohu říct, že nebyla možnost se potkat se všemi. Nemyslím ty, kteří avizovali jako první, že budou volit Martina Malíka a pak si jakoby stěžovali, že jsem se s nimi nesešel. Nahrávalo to některým zjednodušeným scénářům.“

Kterým?

„Takovým, když někdo má předem připravenou nějakou konstrukci, kterou chce prosazovat.“

Konkrétně?

„Myslím, že Roman Berbr měl poměrně rychle po Peltově zadržení rozhodnuto, jak chce postupovat, a ten postup se rozhodl realizovat.“

Na ní se Morava postavila tomuto Berbrovu scénáři proti. Očekával jste to?

„Ono je to stavěné jako Morava proti Čechům. Mnozí křičí, že Morava to zablokovala, že Morava tamto a ono. Ale ten díl viny či neviny je úplně stejný. Narodila se nějaká konstrukce, a Roman Berbr se rozhodl prosazovat věci na sílu. Bez ohledu na to, jestli se jedná o předsedu nebo něco jiného. S tím, že když to následně neběží podle jeho předpokladů, tak to agresivně napadne, ať už se jedná o dvoukomorový systém nebo ty, kteří mají jiný názor. Někteří Moravané se sice neshodnou na různých věcech, ale v tomto jsou zajedno, rušení dvou komor tedy není na pořadu dne. Je to manželství, které nelze rozvést, ve kterém se vždy musíte dohodnout a brát to jako fakt. Ani dvoumetrový chlap si na o půl metru menší manželce některé věci nemůže vynutit silou. To není v dané situaci ten nejlepší postup a vývoj ukázal jeho rizika. Dvoukomorový systém je tady 27 let a za tu dobu došlo v drtivé většině případů ke shodě komor i k volbě.“

Škodí si tím pan Berbr?

„Tlačit na něco můžete, zvlášť v předvolebním období, ale musí to mít své hranice. Já to nevidím jako souboj Čechy versus Morava, vidím to jako souboj o názor reprezentovaný určitými kandidáty a jejich voliči, vidím to jako souboj o pohled na fotbal, na jeho směřování. Na Moravě to mají pojaté více demokraticky, není to řízené tak centralizovaně jako v Čechách. Kdyby na Moravě byl druhý Berbr, možná by to bylo jednoduší, ale možná taky ne.“

Že by se ti dva Berbrové už vůbec nedohodli?

„Třeba.“

K dohodě ovšem nedošlo ani teď. Jak velký to je průšvih, že se nezvolil předseda? Podle slov Romana Berbra zásadní.

„Samozřejmě to není dobře. Předseda by měl být zvolen a je potřeba hledat cesty, aby se situace neprotahovala. Na druhou stranu, není to konec světa. Asociace má cesty jak fungovat. Má dva statutární místopředsedy, má výkonný výbor, má generálního sekretáře. Je samozřejmě oslabena, je to stav, který nelze prodlužovat do nekonečna, ale je to potřeba vnímat v širších souvislostech. Není to černobílé.“

Překvapila vás ta rychlost, s níž FIFA a UEFA přijely řešit nezvolení předsedy?

„Starostí FIFA a UEFA určitě je, abychom předsedu měli, ale na druhou stranu nám šéf nechybí tak dlouho, aby to bylo nějaké přehnané drama. Naše stanovy odpovídají požadavkům FIFA, i co se týká volebního řádu a konstrukce. Já to vidím jako návod a pobídku k tomu, že se musí odehrát více jednání mezi českou komorou, moravskou komorou a profesionálním fotbalem, tedy LFA. A to o dvou základních věcech. O stanovách a o personálních otázkách. FIFA řeší především stanovy obecně, to je legitimní požadavek. Poslední jednání nabídlo čtyři varianty, jak změnit stanovy při volbě předsedy, některé vyhovují Čechám, jiné Moravě. Doznívají ještě emoce, každý počítá, co by pro něj bylo výhodnější. Primárně by se mělo řešit, co je výhodnější pro fotbal. Jaké jsou klady a zápory každého z řešení. To platí i pro personálie.“

Myslíte, že zástupce FIFA a UEFA sem pozval pan Berbr, byť to popírá?

„Nechci nikoho obviňovat, že to vyvolal, ale to, že to bylo takhle rychle, je hodně překvapivé. Roman Berbr mluví o tom, že postup české komory militarizoval tu českou. Já to vidím v mnoha věcech stejně, jen opačně. Když sedm českých krajů pošle na klíč na asociaci dopis se žádostí o zrušení dvoukomorového systému, bude to militarizovat komoru moravskou. To jsou zbytečné excesy. Jenom se tím zužují ty dveře, kterými by fotbal měl projít.“

Jak hodnotíte to, že Morava vás byla ochotna před třetím kolem obětovat výměnou za odstoupení Romana Berbra?

„Já bych to takhle rozhodně neformuloval. Ten návrh moravské komory povýšil zájem fotbalu nad zájem jednotlivce. To musím respektovat, mám soudnost a nemusím mít náhrobek na Strahově za každou cenu. Morava chtěla otevřít nějakou cestu do budoucna. V mých očích přemýšlela mnohem strategičtěji. Nevnímám to tak, že by se mnou někdo obchodoval. Takováto sebereflexe naopak Romanovi Berbrovi chybí. Ještě obecnou poznámku – myslím, že dohadovacího řízení by se měli účastnit i kandidáti, já i pan Malík bychom k tomu jistě měli co říct“.

Říkáte, že Moravané povýšili zájem fotbalu nad zájem jednotlivce. Když to přeložím, tak zájem fotbalu rovná se fotbal bez Berbra, myslel jste to tak?

„Pohled Romana Berbra je zúžený na funkce, sto hlasů v české komoře, likvidaci moravské komory a tak dále. Já jsem od něj neslyšel nic o sportovních cílech, o reprezentaci, kvalifikaci, EURO jednadvacítek, devatenáctce, práci s mládeží. Je to o jménech, o pozicích, o vlivu, o moci, o konfrontaci. Česká komora se jistě znova může rozhodnout, že bude postupovat podle hesla „psi štěkají a karavana kráčí dál“, ale všem v této zemi se zdá neuvěřitelné, že osmdesát delegátů v české komoře čeká, kdy Roman Berbr zvedá mandátní lístek a kdy ne. Uvidíme, jestli to fotbal unese, jakou půjde cestou. Já jsem ve své osobě nabídl nějaké parametry a nějakou kvalitu. Určitě je také potřeba vnímat, co tomu řekne veřejnost, sponzoři, politici, média.“

Berbr říká, že pod vámi by se asociace rozsypala. Co vy na to?

„Poslední předseda svazu, který měl absolutní podporu, byl doktor Václav Jíra. Všichni předsedové po něm měli nějakou opozici. Ať už při volbě, nebo, byli-li voleni aklamací, tak názorovou. Tento výrok je jen druh manipulace, nepřeceňuju ho. Konfrontace patří do předvolebního období, po volbách se má pracovat. Já jsem kandidát, kterého on si nevybral a nepodporuje, tak nemá důvod mě chválit. Fotbal se ovšem musí pořádně zamyslet, jestli by Berbr ve chvíli, kdy by byl zvolen někdo, kdo mu není po chuti, pracoval pro fotbal, nebo začal nějakou guerillovou válku či vedl opozici ve výkonném výboru.“

Vy předseda, pan Berbr místopředseda. Je to představitelné?

„Není to pravděpodobná varianta. Je to důležitá otázka pro ten trojúhelník, který by se měl v létě a na podzim věnovat jednání. Tedy pro českou komoru, moravskou a pro profesionální kluby. Bavit by se měl nejenom o formě a mechanismu volby, ale i o personálních záležitostech. Vyjednavači by si měli říct, co by bylo a nebylo dobré.“

Roman Berbr taky říká, že vás zná pětadvacet let, ale nezná váš názor na nic. Máte na to názor?

(smích) „To je samozřejmě úsměvné. Já si myslím, že mé názory jsou dostatečně známé. Jsem ve fotbale dlouho a zastával jsem různé funkce na FAČR, UEFA i FIFA, prezentoval jsem svůj program. Spíš to je tak, že mám názory, které mu nevyhovují. Zásadní rozdíl je v tom, že já jsem mnohem větší demokrat než Roman Berbr, i když z klíčových postojů neslevuji. To je věc, která mu vadí. Výroky tohoto typu přičítám mediální manipulaci. Typickou ukázkou je strašení výrokem o balkanizaci (viz Co řekl Roman Berbr). Roman Berbr velmi dobře věděl, co myslím, když to říkám. V Česku, když se řekne balkanizace, všichni si pod tím dokážeme představit určitá negativa. Každý dobře chápe, že jsem tím nemyslel útok na předsedu UEFA Čeferina, který je Slovinec, ani na jeho spolupracovníky z UEFA ze Slovinska a Srbska. Ani útok na kterýkoli z balkánských svazů. Myslel jsem určitá negativa, která v balkánském fotbale panují a o kterých na UEFA vědí. Každý teď například sleduje proces s Mamičem v Chorvatsku (podezření ze zpronevěry přestupních částek, pozn. aut.). Mimochodem, generální sekretář UEFA je Řek, tedy taky Balkánec, s ním jsem mnohokrát diskutoval, protože fotbal má v jeho mateřské zemi také problémy. Shodou okolností jsem sám pro UEFA dělal některé speciální mise na Balkáně a na UEFA to dobře vědí. Když se zaměříme na fakta, tak já působím v mezinárodních funkcích dvacet let a není moc českých jmen, která na UEFA a FIFA znají, takže z pohledu kandidatury je to určitě bonus. Navíc UEFA sice sleduje, kdo bude předsedou českého fotbalu, ale je daleka zasahovat do toho, jestli to bude Franta, Karel nebo Pepa.“

Jak velké nebezpečí je tedy Roman Bebr pro český fotbal?

„Na to si český fotbal musí umět odpovědět hlavně sám. Ale nezjednodušujme to pořád na Fousek versus Berbr.“

Ono se to tak ale přirozeně vyvinulo, je to tady.

„Dobře, je to tady, a protistrana nějak pracuje. V české komoře se o mně začalo šířit, že bych chtěl zrušit okresní fotbalové svazy, že podporuji jenom profesionální fotbal. To je další z manipulativních kroků. To může možná někdo říct nezkušenému čtenáři nebo někomu, kdo je krátce na okresu. Ale je to naprostý nesmysl. OFS je důležitý stavební článek asociace. Bohužel, jak byla volba zrychlená, nebyla opravdu možnost se se všemi sejít a vysvětlovat. Není třeba pořád někoho stavět proti sobě. Regionální fotbal proti profesionálnímu například. O nedostatku sebereflexe a vnímání celospolečenského kontextu jsme tu mluvili. I o nebezpečí, že fotbal půjde na sílu nějakou cestou. Fotbal by ovšem měl víc bojovat o svou transparentnost, důvěryhodnost a společenskou prestiž. To nejsou jenom slova. S tím souvisí i to, že Roman Berbr ví dobře, kdo volil pro něj a kdo proti němu. V rámci jeho černobílého vidění světa jsou tady různé nástroje, jak odměnit ty, kdo stáli z jeho pohledu na té správné straně. Nebo neodměnit ty, kdo stáli na té špatné. To je samozřejmě něco, co by tu figurovat nemělo, ale víme, jak to chodí.“

Kdekdo by chtěl Berbrův vliv omezit? Jde to?

„Nějaká cesta proběhla, jednaly kluby profesionálního fotbalu. Proběhla schůzka pana Křetínského s panem Berbrem, je to různě interpretováno, přestože ta schůzka byla jedna, a pomalu to vypadá, že jich bylo několik. Musí se jednat. Znovu se tedy vracím k tomu, že hrozně důležité budou schůzky na přelomu léta a podzimu. Je to téma pro obě komory a ligu.“

Otázka zněla, jestli ten vliv lze nějak omezit. K tomu rovnou dodám, že něco se říká, a pak přijde valná hromada, a Berbr dostane v české komoře osmdesát až devadesát hlasů, i kdyby – jak on říká – tam navrhl King Konga.

„Ano, pak je s tím třeba pracovat jako s realitou. A pokud není možné vyjednávání, přejít k těm matematickým modelům. Těch variant je víc, bez ohledu na to, že výkonný výbor nějakou preferuje, a zase je to věc, o které se musí jednat mezi komorami a LFA. Jediný, kdo k tomu může nakonec vyřknout nějaký validní závěr, je valná hromada. Je důležité najít funkční model, který provolí fotbalovou vládu, která se představí veřejnosti, ministerstvu a začne řešit fotbal. A třeba se ptát, jestli neexistují nějaké jiné matematické modely, na které zatím nikdo nepřišel, ale které by uspokojovaly všechny strany. Pak by nebylo co řešit.“

Budete kandidovat?

„Podpora navrhovatelů je zavazující. Tím se vracím k tomu, že to není Čechy proti Moravě. Je to souboj o pohled na to, jak by se měl fotbal řídit. Z tohoto pohledu považuju dvacet hlasů v české komoře za určitý vklad. Další okolností je, že před velkou valnou hromadou normálně probíhají volby na okresech a krajích, které se letos uskutečnily za podmínek, které se následně zásadně změnily. Nechci vyvolávat mimořádné hromady na okresech a krajích, to není asi reálné, ale okresy a kraje by se měly znovu zamyslet, jak mají jejich zástupci na valné hromadě vystupovat a koho chtějí volit.“

A budete kandidovat?

„Podporovatelé za mnou stojí. Ale rád bych nejdříve znal průběh a výsledek jednání, které proběhnou mezi komorami a ligou. Ve vhodný okamžik se rozhodnu.“