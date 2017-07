Lafata vyhrál u soudu kvůli daním. Díky, že jsi vytrval, chválí Pokorný

Jak soud v rozsudku uvedl, jestliže v České republice je s ohledem na neujasněnost právní úpravy možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce buďto jako živnost nebo jako nezávislé povolání, nelze daňového poplatníka nutit, aby zvolil ten způsob placení daně, který je pro stát vhodnější.

Lafata si z pozice živnostníka odepsal z daní v letech 2011 až 2013 šedesátiprocentní paušál, což finanční úřad označil za chybu a vyměřil mu daňové penále. Úřad profesionálního sportovce posoudil jako nezávislé povolání, kde lze odepisovat nejvýše čtyřicetiprocentní paušál.

Odvolací finanční ředitelství Lafatovo odvolání zamítlo a platební výměry potvrdilo, stejný závěr učinil i krajský soud. Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu i rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství zrušil. Rozsudek je konečný, nejde se proti němu již odvolat.

"Pokud stěžovatel vykonával činnost profesionálního fotbalového hráče jako živnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti podle zákona o daních z příjmů," uvedla mluvčí.

Za to, že Lafata svůj spor dotáhl do konce ho ocenil obránce Lukáš Pokorný, který působí v Montpellieru a dříve hrál za Liberec. "Davide, asi mluvím za všechny, která postihla stejná kontrola, vlastně za všechny sportovce OSVČ. Díky za to, že jsi vytrval a nevzdal to," vzkázal mu na twitterovém účtu.

Davide,asi mluvím za všechny,které postihla stejná kontrola,vlastně za všechny sportovce OSVČ. DÍKY za to,že si vytrval a nevzdala to🔝😂 https://t.co/YtjwuRU9t2 — Lukáš Pokorný (@PokornyLukas) July 13, 2017

Celý rozsudek je vyvěšený na webu Nejvyššího správního soudu ZDE>>>.