Kučera po debaklu Baníku: Katastrofa! Případné otazníky mám vyřešené

Pětigólový ranec si odnesl ostravský Baník z generálky proti druholigovému Třinci. Soupeři, s nímž v minulé sezoně v mistrovském utkání prohrál 1:4, v pátečním duelu v Havířově podlehl tentokrát dokonce 2:5. A za týden pátek se má Baník představit ve své obnovené prvoligové premiéře na hřišti Brna. Trenér Radim Kučera se snažil nepodlehnout panice. Prý si v utkání jen potvrdil, co fungovat může a co ne.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 6. Dedič, 50. Ilko, 51. Juřena, 60. Vaněk, 81. Juřena Hosté: 72. J. Šašinka, 89. J. Šašinka Sestavy Domácí: Paleček – Čelůstka (C) (46. Ilko), Reintam, Bedecs, Masař (46. Vaněk) – Velner (46. Avdić), Joukl (46. Ižvolt), Motyčka (46. Šumbera), Kateřiňák (46. Janoščin), Janošík (46. Hošek) – Dedič (46. Juřena) Trenér: Jiří Neček. Hosté: Vašek – Sus, Šindelář, Zápotočný (C) (60. Pokorný), Granečný – Hykel (21. Breda), Hlinka, Panić (46. Hrubý), Stáňa (46. Helešic) – Poznar (46. J. Šašinka), de Azevedo (46. Baroš) Trenér: Radim Kučera. Rozhodčí Machálek – Batík, Dresler Stadion Městský fotbalový areál, Havířov - Prostřední Suchá

Jak lze takový výsledek vysvětlit?

„Ta prohra je zasloužená a spravedlivá. To, co jsme dnes předváděli v defenzivě, hlavně ve druhém poločase, to byla katastrofa. A jestli jsem měl před zápasem nějaké otazníky, tak teď je mám vyřešeny. Ukázalo se, že něco fungovat prostě nemůže. Něco, co jsem si já myslel. A teď máme čas do pátku, abychom na to zareagovali. Aby to v Brně vypadalo úplně jinak.“

Co konkrétně podle vás nemůže fungovat?

„Myslím, že jste to viděl sám. Já to nejdřív řeknu hráčům.“

Co třeba stoperská dvojice ve složení Šindelář-Zápotočný?

„Jak jsem řekl, určitě to jako první řeknu hráčům v kabině.“

Jak se vám líbila hra záložní řady? Třeba ve složení Hlinka-Panič v první půli?

„Myslím si, že ta porážka nebyla věcí středové řady. Od zálohy dopředu se hráči mohli na hřišti roztrhat. Ale pokud to nefunguje vzadu, ta hra pak nemá žádný efekt.“

Do prvního utkání sezony v Brně zbývá týden. Co se dá do té doby stihnout?

„Řešení je strašně moc. Jednáme o nich a doufám, že to klapne.“

Mluvíte o příchodech nových hráčů? A třeba právě do obranné řady?

„Samozřejmě.“

Kolik jich chcete ještě do kádru přivést?

„Možná přijde jeden, možná tři, uvidíme, jak to dopadne. Ale to není reakce na tento zápas. My tohle řešíme už delší čas. Nejde to bohužel urychlit. Ale já doufám, že to včas dotáhneme.

Určitě jste si všiml kontroverze, která se po třetím inkasovaném gólu rozhořela mezi gólmanem Vaškem a stoperem Zápotočným. O čem ta roztržka podle vás svědčí?

„Já být Vášou, taky bych byl naštvaný. Ale je třeba si to na hřišti vyříkat. To tak ve fotbale chodí. Vyříkali si věci, které si jindy vyříkáváme v kabině.“

Nakolik se sestava, se kterou jste do utkání vyrukovali, bude podobat té, s níž půjdete dop utkání v Brně?

„To se uvidí. Já jsem si v tomto utkání chtěl ještě několik věcí vyzkoušet. Podřídil jsem tomu rozestavění i obsazení několika postů. Ta sestava v Brně může být úplně jiná. Nebo stejná. To se uvidí.“