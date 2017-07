Kluby opustí malý český rybníček, těší Kozla konfrontace na CEE Cupu

Jak se vám líbil právě skončený zápas mezi slávistickou devatenáctkou a tureckými mladíky z Altinordu, kteří zvítězili 3:1 a postoupili na úkor Pražanů do semifinále turnaje GENERALI CEE Cup?

"Myslím, že to bylo velmi dobré utkání. Soupěři byli v porovnání s jinými týmy, které tady jsou, fotbalově velmi vyspělí. Bohužel rozhodla efektivita, protože Slavia měla o trochu víc šancí, ale nechali si soupeře výsledkově utéct. Pak to honili v závěru, povedlo se jim střídání. Nakonec nechybělo moc a mohli třeba zremizovat a dovést ten zápas k penaltovému rozstřelu."

Jaká je podle vás kvalita týmů na takovém turnaji?

"Osobně jsme sledoval už loňský ročník a musím říct, že ta celková úroveň byla o něco vyšší. Hlavně asi díky týmům jako Red Bull Lipsko a Fluminense. Ale letos jsou tu zase tři anglické týmy a Everton určitě bude patřit k favoritům. Ale dnes jsem viděl výsledek, ne zápas, Sparty s Kanaďany (Sparta porazila Prostars FC 10:0 – pozn. red.), takže třeba tihle mladí nedosahují takové úrovně, která by dovolila alespoň nějakou konkurenceschopnost."

Myslíte, že herní úroveň mládežnických akademií odpovídá také kvalitě mládežnických reprezentací země, z které jsou?

"To si úplně nemyslím. Když jde někdo do konfrontace třeba s anglickými týmy, nebo se Spartou a Slavií u nás, což jsou špičkové týmy, tak je to těžké. V Rumunsku bychom třeba našli určitě kvalitnější týmy, než byl tady. A kanadskou úroveň si neodvažuju úplně odhadovat, protože je neznám. Ale jasně, že kanadská úroveň je až někde za evropskými týmy."

Překvapilo vás na výkonech akademií něco?

"Od anglických týmů se dala čekat vysoká kvalita. Ale překvapilo mě Sarajevo, které má kvalitu hlavně ve středu hřiště. U ostatních bych řekl, že předvedli, co se od nich čekalo."

Zaujal vás někdo z fotbalistů?

"Jsou tady určitě zajímaví hráči. Ale o Češích, kteří se mi konkrétně líbili, bych nechtěl mluvit."

Normálního fotbalového fanouška turnaj dorostenců příliš neláká, protože je zvyklý na dospělý fotbal. Jakou si myslíte, že mají tito mladíci šanci se prosadit v dospělém fotbale?

"Myslím, že mají šanci. Když jsou kvalitní a někde hrají. Vloni jsem viděl hráče, kteří byli ještě v dorosteneckým věku, a přesto už byli na ME do 19 let nebo pronikli do prvoligových kádrů. A ještě třeba rok a už je uvidíme v televizi. Takže z tohoto pohledu je tohle prospěšná konfrontace, hlavně tedy pro české kluby. Opustí ten malý rybníček a v té zahraniční konfrontaci si vyzkoušejí, jak na tom doopravdy jsou. I porážky ukazují hráčům, co ještě všechno neumí a v čem všem se ještě musí zlepšovat."

V čem je největší rozdíl devatenáctiletých fotbalistů oproti dospělým?

"Těch věcí je hodně. Mají problém s řešením situací. Ideální přihrávka, řešení ve vápně, zakončení, to jsou věci, které jsou prostě rozhodující. A když nemáte kvalitní defenzivní fázi, tak pak můžete ztratit celý zápas. Což se proti českým týmům nestává."

Co jste říkal na zvláštní rozcvičování tureckých mladíků, které připomínalo novozélandskou haku?

"Je to hodně zajímavé. Altinordu je obrovsky silný mančaft, který loni vyřadil Spartu z dorostenecké Ligy mistrů, jsou silní jako tým, ale mají i neskutečně výborné individuality. Přitom nepatří do ligového A týmu."

Jeden prvek rozcvičky Altindoru vypadá trošku jako haka. Ještě jsem nikdy nic takového neviděl. pic.twitter.com/5Jss9wMqZJ — Michael Durčák (@DurcakMisa) 22. července 2017

Což je paradoxní, protože makedonský Pandev tady má sedm hráčů, kteří hrají první ligu.

"A nedostali se do semifinále. To ukazuje na určitou kvalitu, která v tom mládežnickém fotbale určitě je."