Real začal prohrou s United: komické penalty, drsný faul i paráda Martiala

Zatímco svěřenci Josého Mourinha jsou v plné přípravě a souboj s Realem byl pro ně čtvrté utkání během léta, španělský klub dosud pouze nabíral kondici a na herní test čekal.

Do prvního poločasu nasadil Zinédine Zidane to nejsilnější, co má aktuálně k dispozici. United zase své hvězdy pošetřili na druhou část utkání. Výsledek? Náhradníci „rudých ďáblů“ dávali Baleovi a spol. co proto. Vše vyvrcholilo gólem do poločasu po fantastické akci Anthonyho Martiala.

Francouzský mladík se z levé strany ladně protáhl kolem Vázqueze, Modriče, obešel Carvajala a poslal míč přímo před branku, kde čekal Lingard a zbývalo mu jen dorazit míč do odkryté branky.

VIDEO: Sestřih Real Madrid - Manchester United

Do druhého poločasu poslali oba trenéři zcela jiné jedenáctky. Zatímco Zidane vyslal na hřiště kromě tří hráčů (Casemiro, Kovačič, Theo Hernández) mladíky z juniorských výběrů, Mourinho povolal své hvězdy. Z lavičky se zvedli Pogba, Lukaku, De Gea, Mchitarjan, či nová posila z Benfiky Lisabon Victor Lindelof.

A právě švédský obránce umožnil Realu, aby se vrátil do hry. Posila Realu z Atlétika Madrid Theo Hernández mířila za průnikovou přihrávkou, když v tom přišla nekompromisní kosa. Lindelof ani trochu nezahrál balon a trefil Hernándeze přímo do holeně.

Sudí neváhal a nařídil penaltu. K té se postavil zastupující kapitán Casemiro a prudkou ranou překonal De Geu. Víc však oba kluby nestihly a šlo se do rozstřelu. Ten však britská média hodnotí jako jeden z nejhorších v historii fotbalu.

Z deseti exekutorů se trefili pouze tři. Na straně Realu se to povedlo mladíčkovi Quezadovi, na straně United Henriku Mchitarjanovi a Daleymu Blindovi.

