Skautka loví talenty v Africe: V Evropě mají problémy, ale žene je láska

V několika afrických zemích pomáhá s rozvojem mladých fotbalistů, kterým pak pomáhá při přesunu do Evropy, především do italských klubů. Fotbalová skautka Miriam Peruzziová tak dobře zná mentalitu afrických hráčů, z nichž se v Evropě mohou stát hvězdy, ale také mnohdy narazí. „Musí se učit mnohem více věcí než hráči, kteří sem přijdou například z Jižní Ameriky,“ popisuje Peruzziová, která v Praze sleduje turnaj mládežnických týmů do 19 let Generali CEE Cup.