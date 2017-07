Hráči a data: Danny je neuvěřitelný, Sparta mohla koupit líp, tvrdí Dobiáš

Nakolik díky matematickým analýzám a modelům odhalíte, že nějaký fotbalista hraje „špatně“, ale nemůže za to tolik on jako například nedostatečná součinnost spoluhráčů nebo nevyhovující skladba týmu?

„Pokud fotbalista čtyři sezony hrál stabilně skvěle a v jedné má špatnou výkonnost, pravděpodobně to není špatný hráč, jen mu nesedí systém nebo po něm chtějí úkoly, v kterých nevynikne. Nejlepší příklad může být Paul Pogba. Pogba je fenomenální ´box to box´ záložník s výborným zakončením a celkově finálním produktem. Jeho čísla letos spadla, protože nebyl využíván správně.“

V čem podle vás trenér Manchesteru United José Mourinho udělal chybu?

„Mourinho neměl dva defenzivní štíty a on jimi rád drží těžiště hry. Musel využít Paula Pogbu s Anderem Herrerou. Pogba ztratil docela hodně ze svých ofenzivních čísel kvůli obranným úkolům, defenzivní atributy se mu však zlepšily. Mourinho to musel udělat, neměl jinou možnost. Pogbova výkonnost při tom byla velmi kritizována, defenzivní činnost u tak drahého hráče novináři nehodnotí. Když se podíváme na data z předchozí sezony nebo počkáme na další, uvidíte, že jeho ofenzivní čísla opět velmi stoupnou.“

Z dat lze identifikovat i hráče, kteří stojí na začátku nebezpečných akcí. Je v tomhle směru někdo nedoceněný?

„Toni Kroos! Když fanoušci vidí pěkný gól, zaměří se na střelu, přihrávku a možná ještě nějakou pěknou akci předtím. Ale počítač sleduje každou akci na hřišti! Hráč třeba přenese hru nebo zvolí správný typ průnikové přihrávky do správného prostoru, vytvoří přečíslení a za tři další přihrávky je velká šance. Lidské oko to nezachytí, počítač mu všechny tyto akce sečte. Kroos má letos čtyři branky a sedmnáct asistencí, přesto ho naše modely oceňují jako nejlepšího středního záložníka v Evropě. Messi je mimo realitu skoro ve všech atributech. Ale nejlepší hráč, co se týče techniky přihrávek a jejich využití, je Kroos.“

Co vás při analýze hráčů v poslední době ještě upoutalo?

„Zajímavé třeba je, že v poslední sezoně byli defenzivně dva hráči lepší než Kanté. Jedním z nich je Ander Herrera a druhý Idrissa Gueye (Everton). Ten stál před sezonou pouze 8,5 milionu eur (zhruba 222 milionů korun). Velmi levný hráč na to, jaké schopnosti přinášel.“

Kromě jiných atributů rovněž sledujete i „vůdcovství“. Jak to lze „změřit“?

„Měříme kombinační strukturu týmu, jak se zvyšuje výkonnost spoluhráčů kolem vůdce, jaký je poměr vytvořených šancí a šancí soupeře. Když jsou tihle hráči na trávníku, tým inkasuje mnohem méně gólů. Ale není to naše vlajková loď, tento atribut ne zcela vystihuje to, co děláme. Je to hodně abstraktní, pro nás spíš doplňková informace.“

Nicméně, kdo z české ligy v tomhle směru vyniká?

„Třeba Jirka Bílek ze Slavie nebo Jiří Krejčí z Jihlavy. Ten mi přijde hodně nedoceněný, v minulé sezoně to byl jeden z nejlepších hráčů v lize. I u Michaela Ngadeua jsme viděli, že je v tomhle ohledu dobrý.“

Analyzovat jde i rozhodčí. Ale nikdo to nechce Nejen hráče lze podrobit počítačovým analýzám a namodelovat jejich typické chování. Využít je lze i u jiných aktérů přímo na hřišti: rozhodčích. „Vidíte extrémní tendence. Ne proti klubu, na to je vzorek malý. Jde o to, že jeden rozhodčí dává extrémně hodně karet na začátku zápasu, jiný hodně tlačí tým, který si víc vytváří šance. Další je naopak něčím charakteristický ve druhých poločasech, třeba kouskuje hru,“ líčí Jakub Dobiáš, který se sbíráním a analýzou fotbalových dat zabývá. Podle něho by se takové informace hodily klubům i samotným sudím. „Ke sportu patří, před každým zápasem můžete říct hráčům tři věty o každém rozhodčím. Jde to až do extrému, kdy některý nedá v prvním poločase skoro ani jednu kartu. Což dovoluje tvrdší hru. I pro sudí by byl takový feedback dobrý,“ míní Dobiáš. Zvlášť v české lize se přitom nabízí, že by bylo potřeba vzít v potaz dění v zákulisí, ovlivňování ve prospěch jednoho týmu. „Ne. To úplně ignoruju,“ překvapí šéf společnosti Full Report scouting. „To jsou spekulace. Jsem docela optimista, že se to neděje. Kolik takových zápasů bude za rok? Pět?“ namítá. Zkušenosti praví, že o poznání víc. A i ve starších sezonách. „Na rozhodčí je obecně nejlepší použít nejbližší historii,“ tvrdí Dobiáš. Žádný z klubů ani nikdo jiný se však na něho dosud ohledně zmapování arbitrů neobrátil. „Pro mě je v tom obrovská hodnota. Bohužel to zatím nikdo nevyužil…“

Jako netradiční případ se mi vybaví Josef Hušbauer. Musel si zvyknout na jinou roli než ve Spartě, a navrch navzdory poněkud flegmatickému dojmu působil na jaře jako lídr.

„Jeho přednosti jsou možná jinde, než se říkalo. Konkrétně k němu mohu říct jen to, že tým s ním daleko líp kombinuje, drží míč. A na to, že je střední záložník a není rychlý, je výborný dozadu. Patří mezi top 3 hráče Slavie minulé sezony.“

Co vás u některého ligového hráče opravdu zaujalo a třeba se o tom moc neví?

„Je hodně hráčů, kteří mají velmi dobré kreativní atributy, a vůbec se o nich nemluví. Například Lukáše Vaculíka z Jihlavy bych na kreativního středního záložníka přesunul už před dvěma lety. Samozřejmě nevím, jak by se tam tehdy adaptoval, ale tím, jak vytváří šance, rozdává míče a účelné přihrávky je to velmi zajímavý kreativní hráč typu Pavla Horvátha.“

Jedním z klubů známých využíváním datového skautingu je dánský Midtjylland, jenž si loni pořídil útočníka Václava Kadlece. To se může zdát jako těžko pochopitelné…

„Kadlecova čísla ze sezony, kdy byl na půlročním hostování ve Spartě, byla skvělá (ve 13 zápasech dal 9 gólů – pozn. red.). Na tak mladého hráče to byla opravdu výjimečná data, měl optimální výkonnost. Naprosto přesně vím, proč se pro něho rozhodli. Možná neudělali charakterový research, možná to jenom nevyšlo, brzy šel na operaci. A pokud jde o poslední sezonu, neměla ji dobrou celá Sparta. Když se podíváme na sumy, za které si Kadlece Midtjylland nebo Sparta pořídily (v případě Sparty se uvádí 73 milionů korun – pozn. red.), našli bychom hodně lepších hráčů. Ale jestliže se dostane zpátky do psychické pohody a bude předvádět výkony jako při hostování, může být ještě v české lize skvělým hráčem s vyšší hodnotou, než kolik stál.“

Bavilo mě, že když se řeklo Václav Kadlec, sparťané okamžitě zmiňovali jako přestupový průšvih Gina van Kessela. A naopak. Tomuhle tématu se nemůžete vyhnout…

„Nemohu hodnotit jeho přestup. Já více stál o Viktora Claessona (švédský reprezentační záložník, jenž letos z Elfsborgu přestoupil do Krasnodaru – pozn. red.). Nemyslím si ale, že je Van Kessel tak špatný hráč, jak je u nás vykreslován. Může hrát mnohem líp na hrotu než na křídle, je dobrý oběma nohama, je rychlý. Docela dobře brání prostor – ne tím, že napadá, ale dokáže ho dobře vystát.“

Nynější léto je výjimečné velkými přestupy pražských „S“. Ale taky se zvyšuje riziko, že šlápnou vedle. Jak to sledujete?

„Vůbec nemám problém se sumami, za které do Česka hráči chodí, nebo s jejich platy. Tyhle peníze vůbec neodpovídají tomu, že jsme v UEFA ratingu jedenáctí a že můžeme v Evropě vydělávat tolik peněz. Ke Slavii mluvit nemůžu, co se týče Sparty a hráčů z české ligy, Štetina je skvělý, Čivič je výborný dozadu, má potenciál. Dúbravka má opravdu výbornou rozehrávku na krátkou i dlouhou vzdálenost, málo gólmanů v Evropě je v tom tak dobrých. Úspěšně překonává rozehrávkou hodně hráčů. V podstatě jí není co vytknout.“

A tváře ze zahraničí?

„U hráčů, které jsem pořádně neviděl v akci, a znám jen jejich data, jsem trochu opatrný. Ben Chaim v nich vypadá dobře, otázkou je, jestli bych sem chtěl přivést hráče za tři miliony eur, když takovou cenu má Andrei Ivan (útočník Craiovy – pozn. red.), jeden z největších talentů v Evropě, o něhož se zajímal i Anderlecht. Chápu, že Sparta chtěla okamžitou výkonnost, ale asi bych to udělal jinak. Trochu skeptický jsem k turecké lize, kdokoli se vrátil, neměl dobrou výkonnost. I když tam hrají kvalitní fotbalisté, možná chybí takové nasazení. Podobně funguje ruská liga. Hráči, kteří tam byli nejlepší, se jinde neprosazují. Semih Kaya nemá vyloženě slabinu a zároveň není nijak skvělý. A to by měl hrát v dobré obraně. Sparta chtěla jistotu, ale byly lepší možnosti.“

JAKUB DOBIÁŠ ■ Je mu 26 let, vyrůstal ve východočeské Sloupnici. Založil a vede společnost Full Report scouting. ■ Má střední vzdělání s maturitou. „Dostal jsem se na vysokou školu, ale už od osmnácti jsem začal hrát poker a vydělávat si velmi solidní peníze,“ říká. ■ V pokeru se vypracoval do špičky, byl sponzorovaným hráčem. Čtyři roky mu však stačily. „Po dvou letech se dostanete na 82 procent výkonnosti. Poté je to třeba půl roku 81, půl roku 82… Dostal jsem se blízko maxima a už jsem nechtěl absolvovat další rok, abych se dostal o procento výš,“ tvrdí a přidává další důvody: „Pokud jednu věc děláte tak dlouho, váš záběr je strašně úzký. Navíc poker je velmi parazitický sport: vyděláváte na tom, že jste chytřejší než ostatní, a není z toho žádný společenský profit. Proto jsem šel do zelené energetické společnosti.“ ■ Pracuje jako trader ve společnosti Nano Energies. „Každou vteřinu říkám, za kolik nakoupím a prodám elektřinu na energetické burze,“ vysvětluje.

Jako poslední, tedy zatím, dorazil Francouz Rio Mavuba. Jak z vašich čísel vychází on?

„Při rychlém nakouknutí do dat to vypadá, že je brilantní technik, kvalita jeho přihrávek je vysoká, zvládá i ty opravdu nejtěžší. Čekal bych opravdu výjimečnou techniku. Zároveň těm přihrávkám chybí účel, už netvoří šance a ani neproráží linie protihráčů, ale to může být ovlivněno herním systémem. Co se defenzivy týče, už toho mnoho nenabídne. Navíc mezi sezonami 2015/2016 a 2016/2017 vidím velký výkonnostní pokles, začal více faulovat a ztrácet více míčů. Musel bych ho vidět na videu a zařadit data do kontextu, abych mohl říct něco navíc.“

Nejslavnější posilou je jistě slávista Danny. Zkuste říct alespoň něco i o něm.

„Slavia o něm věděla, a když přišla za mnou, vypálil jsem stejné jméno. Jde to ze 130 procent za klubovým vedením, že dokáže takového hráče do Prahy přivést. Pokud chtěli zkušenost, aby se nestalo to, co na konci sezony, kdy chyběl lídr, splnilo se to ne na tisíc, ale na milion procent. Danny měl před třemi lety nejlepší distribuční čísla v naší databázi, každou sezonu zvládal nejvíce průnikových přihrávek. A i když mu bude ubývat na pohybu, techniku ztrácet nebude. Neuvěřitelný hráč. Ve srovnání s jinými je obrovský rozdíl, jak funguje jeho mysl, co dělá s míčem. A když jsem ho viděl proti Nice, neprošla jeho prostorem přihrávka, aniž by se nějak hodně hýbal. Dokáže vystát prostor, kde se může odehrávat celá hra. Moc jsem se na něho těšil.“

Právě se Slavií jste začal spolupracovat jako s prvním českým klubem. Říkal jste si, že jste svým dílem přispěl k titulu?

„Takhle to asi nevnímám. Nejsem moc sentimentální člověk. Před pár týdny jsem byl na Slavii a ptal se, jak prožívají titul. Povídali: Trvalo to tady asi týden – a jede se dál. Já funguju stejně. Užil jsem si poslední zápas, možná ještě dva dny jsem si říkal: Wow, to je neuvěřitelný, co se povedlo! Šance, že se přerod Slavie podaří takto, byla asi pětiprocentní. Když jsou peníze, neznamená to, že přijdou samí dobří hráči, že zapadnou do systému a vše si sedne. Je to strašně těžké. Nevím, jestli se to někde povedlo tak rychle. Měl jsem na tom nějaký malý podíl, ale byla to opravdu špetka.“

Má Slavia v nějakém ohledu exkluzivitu?

„Slavia exkluzivitu nemá. Původně jsem pro ni pracoval jako OSVČ, ale i ona si nás nyní najímá.“

S kým dalším nyní spolupracujete?

„Nechtěl bych o tom moc mluvit. Sešel jsem se s několika funkcionáři, budujeme vztahy. Ozvali se i fotbalisté nebo agent, který si nechal zpracovat analýzu na všechny své hráče. Moc mě překvapilo, jak hráči analýzy vnímali, věděli, co data znamenají, co se snažím říct. Hodí se i to, že si mohou ověřit svůj pocit.“

Co kdyby se vám, slávistovi, ozvala Sparta?

„Takhle bych se na to dívat nechtěl. Rád bych si vybíral zajímavé projekty, které mají smysl, budou mě bavit a budou u toho dobří lidé. Jako příklad mohu uvést Zlín. Potkal jsem se s panem Červenkou (majitel Zlína) a panem Grygerou (sportovní manažer) a líbilo se mi jejich nadšení, jak dělají fotbal, že na rovinu řeknou: Děláme to takhle, máme takový systém.“