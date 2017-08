MŮJ PRVNÍ GÓL: Krásný a hodně důležitý jsem dal v Udine, těší Kušníra

Vyhrál ligu se Spartou, čtyřikrát si zahrál za reprezentaci a v současnosti je jistotou v obraně Dukly. Nejraději ale Ondřej Kušnír vzpomíná na trefu za Liberec v italském Udine. „Krásný gól a navíc i důležitý na 3:1, protože nás do odvety hodně uklidnil. Nechci říct, že nás posunul do základní skupiny Evropské ligy, ale byl to jeden z těch důležitějších gólů a na euforii si dobře pamatuji,“ ohlíží se za čtyři roky starým zápasem.