MŮJ PRVNÍ GÓL: Brambora v Liberci, směje se Vácha. Top byl volej ve Spartě

Lukáš Vácha má dva ligové tituly, každý s jiným týmem, a získal i prestižní triple. Navíc v roli defenzivního záložníka vstřelil několik krásných gólů. Vůbec nejvíc si cení pohárové trefy do sítě Young Boys Bern. „Marek Matějovský mi z rohu poslal balon na vápno a já ho z druhého doteku kopl z voleje do brány. Bylo to fakt top,“ vzpomíná středopolař Sparty.