Poborský o gólu na Barceloně i setkání s Fergusonem: V United si nás váží

V Anglii si bývalých hráčů váží. A nezapomínají ani na české reprezentanty, kteří v minulosti oblékali dresy slavných klubů. Karel Poborský během léta odehrál dvě exhibiční utkání za Manchester United (to druhé v sobotu na Old Trafford), zahrál si proti Barceloně a dokonce katalánskému celku vstřelil gól. „Je to pro mě velká čest, hodně si to užívám,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz někdejší český reprezentant.

Bývalí hráči Manchesteru United a Barcelony si dali dostaveníčko při dvou letních exhibicích. Pozvánku dostal i Karel Poborský, který na Old Trafford hrál v letech 1996 – 1998.

„Potkat se s takovými borci nebo proti nim hrát, to je vždycky velký zážitek. V Barceloně přišlo 50 tisíc lidí, na Old Trafford 40 tisíc. Všichni si to užívali, z klubu je cítit, jak si nás i po letech váží. Je to paráda, jsem rád, že jsem se toho mohl zúčastnit,“ říká někdejší vyhlášený technik.

Poborský se na hřišti potkal s hráči jako Ronaldinho, Edgar Davids, Dwight Yorke, Andy Cole, Ruud van Nistelrooij a dalšími skvělými fotbalisty minulých dekád. Na Nou Campu přispěl jedním gólem k výhře United 3:1, v následné sobotní odvetě na Old Trafford byl u remízy 2:2.

„Hrál jsem na Nou Campu poprvé v životě, bylo to speciální,“ říká o premiéře na stadionu Barcelony. Tam s ledovým klidem uklidil do sítě křižnou přihrávku od Pak Či-songa. „Sice už to není o poháry ani o body, ale měl jsem z toho radost, to neskrývám. Užil jsem si to,“ přibližuje svůj gólový moment.

Poborský nastoupil i v odvetě v Manchesteru, kde se potkal také se slavným trenérem Alexem Fergusonem. „Přišli před zápasem do šatny s Bobbym Charltonem, strávili tam asi půl hodiny. Bavili se s každým, vzpomínalo se na dřívější časy, ptali se, kdo co dělá. I tímhle dává klub najevo, že si svých starších hráčů váží,“ líbí se 45letému internacionálovi.

V Anglii se psalo i o tom, že v exhibičním duelu chystal i svůj slavný lob, kterým ohromil svět na mistrovství Evropy v roce 1996 ve čtvrtfinále proti Portugalsku. „Nic takového tam tentokrát nebylo, prostor na to nebyl,“ usmívá se.

A jakou mají takové duely úroveň? „Na míči ještě tolik staří nejsme, tam to zvládáme. Fyzicky je vidět, že jak profesionální kariéra skončí, jde to hodně dolů. Někomu rychleji, někomu pomaleji, ale úměrně věku se to celé zpomaluje. Regenerace nám trvá až týdny,“ přiznává.

Poborský si vykopal angažmá v Manchesteru United na stříbrném mistrovství Evropy v roce 1996, strávil zde dva roky. V tvrdé konkurenci hvězdného Davida Beckhama na pravém okraji zálohy příliš prostoru nedostal, přesto si ho fanoušci i klub oblíbili.

„Přátelský duch je mezi námi před zápasem, na hotelech i po zápase na afterparty. Ale na hřišti nikdo nikomu nic nedaruje, vůle a chuť vyhrávat je cítit ze všech,“ přibližuje vztahy mezi bývalými fotbalovými hvězdami. „Na takových exhibicích je nálada a atmosféra tak pohodová a přátelská, že je mi úplně jedno, kdo je v nominaci. Užíváme si to společně a všichni se bavíme,“ dodává jeden z nejlepších fotbalistů české historie.