Brabec: Osm hráčů Salcburku hraje druhou ligu. Juniorská liga nepomáhá

V prvním zápase o postup do jarní části elitní mládežnické soutěže podaly letenské naděje navzdory prohře výkon, za nějž přišla chvála. „Hráčům nemůžu nic vytknout. Odevzdali to nejlepší, co v nich bylo. Jezdili, makali, ale bohužel to na Salcburk nestačí,“ litoval Brabec.

Zároveň přinesl možné zdůvodnění, proč tomu tak je. „Osm nebo víc hráčů z týmu soupeře hraje druhou rakouskou ligu. Pokud naši hráči budou pořád hrát dorosteneckou, nebo juniorskou ligu, nebudou se posouvat. Nejsou přinucení hrát rychle, agresivně,“ poznamenal Brabec.

A porovnání s mladíky zvyklými na dospělý fotbal je rozhodně na místě… Na Letné totiž vyběhlo v dresu hostů deset hráčů, kteří v Rakousku hrají za druholigový Lieferingu. Tedy klub, který funguje jako farma Salcburku. Devatenáctiletý Alexander Schmidt, jenž Spartě nasázel dva góly, zasáhl v této sezoně do patnácti zápasů.

Asistenci na jednu z jeho branek na letenském stadionu si připsal Phillip Sturm. Osmnáctiletý hráč, který ve druhé lize nastoupil k šesti utkáním, v nichž si připsal dvě gólové přihrávky.

O tom, že se tým plný mladíků mezi hotovými fotbalisty rozhodně neztrácí, svědčí ligová tabulka. Po šestnácti kolech náleží Lieferingu v této sezoně čtvrtá příčka. V té minulé skončil tým na druhém místě a právě odsud vzešla kostra devatenáctky Salcburku, která vyhrála celou Youth League.

Hráči sparťanské devatenáctky pravidelně nastupují v Celostátní dorostenecké lize s tím, že někteří dostávají šanci v juniorské lize, z níž se nesestupuje. Ohlédneme-li od toho, že v juniorce může nastoupit až pět hráčů starších 21 let, dorostenci sbírají zkušenosti s dospělým fotbalem maximálně v přípravě či přátelácích. Béčko, které právě tuto možnost poskytovalo, zrušila Sparta v roce 2014.

A už delší dobu se ozývají hlasy, že šlo o velkou chybu. „Největší problém je, že nemáme béčko, které by hrálo druhou ligu. Pro budoucnost Sparty je hrozně důležité, aby měla béčko na dospělé úrovni, abychom tam mohli kluky nechat hrát,“ tvrdil v lednu trenér David Holoubek, když v A týmu dával šanci mladíkům.

Jako neoficiální farma letenských tak prozatím funguje druholigová Vlašim, kam Sparta posílá své naděje v rámci hostování. S ním však klub ztrácí možnost využití svých mladíků v áčku nebo jistotu jejich herního vytížení.