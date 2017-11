Šmicer ostře: Berbr je zlo pro český fotbal. Vím, čím si prošel Ivan Hašek

K většímu zapojení hráčů z někdejší úspěšné generace dochází pouze na úrovni mládežnických reprezentací, kde dělají trenéry a ambasadory. „Ale nejsou ve vedení fotbalu. Potřebovali bychom tam ty kluky dostat,“ nabádá Šmicer.

Má to však jednu zásadní překážku. Roman Berbr. Šmicer má na funkcionáře s pověstí zákulisního hráče, který se netají ani svou minulostí u StB, jasný názor. „Já ho vidím jako zlo pro český fotbal. On říká, že si svojí pozici vypracoval. Ale jakým způsobem si svoji pozici vypracoval? Tomu bych oponoval,“ vyjádřil se jednoznačně.

O tom, že by se pokusil ve vedení českého fotbalu víc angažovat, ho odrazují také zkušenosti jiného bývalého reprezentanta Ivana Haška, který byl předsedou svazu v letech 2009 až 2011. „Všichni říkají: Pojďte to dělat taky, ale je to strašně složitý. Ivan Hašek to zkusil a vím, čím si prošel. A já nemám zapotřebí mít takové nervy a bát se, abych vyšel na ulici a něco mě nepřejelo. Potom už jde do tuhýho,“ naznačil drsné metody.

Dál už to rozvádět příliš nechtěl rozvádět. „Ty stavy potom takové jsou. Jdete proti lidem, kteří jsou mocní. Ruku do ohně bych za to nedal, že se nemůže nic stát…“

