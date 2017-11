Šmicer o úspěších i podnikání: Berger nechtěl na EURO vybalit kufr

„Hrálo se v Turecku, končilo se dost pozdě. Ještě v jednu tamního času jsme ještě pobíhali s pohárem, pak šli do kabiny. Oslava na hotelu, kam jsme se dostali ve dvě, se nám moc nelíbila, takže jsme s Milanem Barošem a Igorem Biscanem vyrazili na diskotéku. Ale nepili jsme moc, chtěli jsme si to užít a vychutnat si to. Ne dát pár panáků a skončit pod stolem. Lidi v Liverpoolu si ten zápas hodně pamatují dodnes a klepou mě po ramenou. Ještěže jsem tu penaltu v rozstřelu dal...“

Konec kariéry ve Slavii (2009)

Vladimír Šmicer a Karel Jarolím • Foto Archív deníku Sport

„Bylo to smutné, nechtělo se mi končit, i když jsem měl poslední tři čtyři roky hodně zranění. Trápilo mě koleno a už jsem ani nemohl naplno trénovat. Potřeboval jsem k tomu nějaký impuls. Když mě Karel Jarolím vystřídal o poločase utkání s Plzní, tak jsem si řekl: To je ten moment, kdy to zabalím. Vzal jsem tašku a šel pryč. Přišlo mi to nedůstojný – ne z toho důvodu, co jsem ve fotbale dokázal, ale kvůli tomu, co jsem dělal pro to, abych se ještě vrátil. Neměl jsem v té době ve Slavii ani smlouvu. Já prostě potřeboval nějaký impuls, ale mohl to být taky divák, spoluhráč, protihráč.“