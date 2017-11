Kohák: Situace Sparty? Chvilková záležitost. Poletí vzhůru jako šíp

Populární bavič komentoval dění ve Spartě při křtu komiksové knihy Hrdinové, která vypráví příběhy českých fotbalových legend. Nápad na její napsání přitom vznikl spontánně. „S budoucím nakladatelem jsme se bavili o současném fotbale a on mi vyprávěl o synovi, se kterým se díval na Anglicku ligu. Zaslechl termín "Panenka kick" a hrozně se divil, jaká panenka. Došli jsme k tomu, že je hrozně smutné, když tahle generace nezná fotbalisty, jako byl Antonín Panenka,“ líčí autor knihy Ondřej Fuczik.

„Kniha Hrdinové mi udělala radost,“ prozrazuje Jakub Kohák. Která fotbalová legenda se mu vybaví, když se řekne hrdina? „První, kdo mě napadne, je Andrej Kvašňák. Následují samozřejmě hráči jako Antonín Panenka nebo Grande Paolo,“ pokračuje jmenováním Pavla Nedvěda, který oblékal stejně jako Andrej Kvašňák rudý dres.

Co říká na současnou Spartu Kohákův kolega z herecké branže Jakub Štáfek? „Nevím, co by řekl Lavický. Asi by se rozhněval a byl by klasicky provokativní. Štáfek je pochopitelně nespokojený, ale trpělivý. Nic jiného nezbývá,“ prozrazuje představitel seriálového Juliuse Lavického.

Oba fotbaloví příznivci rovněž zhodnotili i formu Plzně, která vyhrála všech 13 ligových zápasů a v čele tabulky má luxusní náskok 13 bodů. „Musím uznat, že se jim daří, ale žádný strom neroste do nebe,“ tvrdí o formě Západočechů stroze Kohák.

Hlavní protagonista seriálu Vyšehrad byl o něco sdílnější. „Popravdě řečeno, musím říct, že Plzeň hraje fakt pěknej fotbal. Je to smutný, ale je to takt. Pro nás, sparťanské fanoušky, je její hra jednoduchá, není překombinovaná a ve finále je Daniel Kolář nejlepší letní posila celý ligy,“ uzavírá Štáfek.