Hvězdy k mládeži: Gerrard vede dorost Liverpoolu, Realu roste další Zidane

Vítězslav Jaroš podepisuje smlouvu s Liverpoolem, nechyběl u toho ani legendární Steven Gerrard • Foto Sport Invest

trenér - Liverpool U18

Na Anfield Road kapitán, lídr a především miláček fanoušků. Prostě Stevie G! Momentálně obrovský vzor pro osmnáctileté naděje Liverpoolu. Po ukončení angažmá v zámořské MLS se bývalý anglický reprezentant ujal právě výběru do 18 let, kde vede i českého brankáře Vítězslava Jaroše.

„Je to úžasný člověk, neskutečně příjemný. Ale dokáže být i dost přísný. Vyžaduje, aby na tréninku bylo všechno perfektní, aby to odpovídalo tomu, že jsme členy klubu, který patří do špičky Premier League. Často se s námi zapojuje do tréninku, není to ten typ, co by jen něco ukazoval,“ popsal nedávno český talent pro Sport Góóól, jak na něho Gerrard působí.