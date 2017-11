Na šéfa FAČR opět kandidují Fousek a Malík. UEFA chce změnu stanov

Do boje o post předsedy, který v květnu uvolnil Miroslav Pelta kvůli obvinění z možného zneužití dotací z MŠMT, se nakonec nepřihlásil Roman Berbr, který poslední půlrok vedl český fotbal z pozice místopředsedy společně se Zdeňkem Zlámalem. Opět se uchází jen o post místopředsedy. Oproti červnu nekandiduje ani ředitel společnosti Ondrášovka Libor Duba.

Čtyřiapadesátiletý Fousek je zkušený fotbalový funkcionář, který vedl na FAČR mezinárodní oddělení, následně byl generálním sekretářem a působil i v komisích futsalu FAČR, UEFA a FIFA. Rovněž je mezinárodním delegátem i v zápasech Ligy mistrů a šéfoval organizačnímu výboru při pořadatelství mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

"Rozhodl jsem se na základě podpory svých navrhovatelů a podporovatelů, kteří se mnou sdílejí stejnou filozofii, kudy by se měl český fotbal ubírat," uvedl Fousek s tím, že více řekne na čtvrteční tiskové konferenci.

Šestačtyřicetiletý Malík je marketingovým specialistou a momentálně řídí STES, dceřinou společnost FAČR starající se o marketingová práva českého fotbalu. V minulosti pracoval jako obchodní a marketingový ředitel společnosti Warner Bros. Entertainment, výkonný ředitel nizozemské agentury Boomerang digital či marketingový ředitel ve fotbalové Slavii. Studoval fotbalový management v Lausanne.

"Poté, co jsem se v době, která uplynula od předchozí Valné hromady měl příležitost potkat s řadou lidí jak z fotbalového hnutí, tak i mimo něj, cítím ještě rozsáhlejší podporu jak profesionálního fotbalu, zástupců výkonnostního fotbalu, tak i fotbalových partnerů. Český fotbal potřebuje předsedu a já po zralé úvaze chci deklarovat, že do této kandidatury přicházím se stejnými názory a principy, které jsem prohlašoval už v létě tohoto roku," komentoval Malík svoji další kandidaturu.

Český fotbal je bez řádného předsedy od května, kdy v důsledku dotační kauzy rezignoval Pelta. Na valné hromadě 2. června měl být zvolen jeho nástupce, ale ani tři kola nerozhodla o vítězi.

Malík vládl Čechám, Fousek zase moravské komoře. Ve třetím kole potřeboval kandidát ke zvolení vyšší součet hlasů z obou komor dohromady, ale pouze pokud by měl v každé z komor alespoň 35 procent. To se Malíkovi ani Fouskovi nepovedlo získat. Byl tak prodloužen mandát dosavadnímu vedení a byla svolána mimořádná hromada, která 12. prosince zasedne v Nymburce.

Delegáti budou opět rozhodovat mezi Fouskem a Malíkem, přičemž tentokrát by mělo dojít k úpravě stanov tak, aby nemohla vzniknout patová situace a předseda musel být zvolen. Na to tlačí i UEFA. Na stole je návrh, že by případně rozhodlo čtvrté kolo, ve kterém by stačila většina delegátů bez příslušnosti ke komorám.

