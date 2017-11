Mladí sparťané vyzvou Liverpool. Na Gerrardův tým si vzali Juliše a Čiviče

V prvním duelu jen těsně podlehli Newcastlu 1:2, v tom druhém už by vybraní hráči ze strahovské líhně rádi bodovali. Při druhé cestě do Anglie je však nečeká nic snadného. Soupeřem jim bude další celek z Premier League – Liverpool.

Výběr do 23 let navíc povede bývalá ikona "reds" a aktuálně trenér týmu do 18 let Steven Gerrard. Ve druhém utkání se sparťané střetnou s Eindhovenem.

Do nominace se překvapivě vešli i dva hráči prvního týmu. Lukáš Juliše, který pod trenérem Andreou Stramaccionim nedostává prostor a nastupuje pouze za juniorský tým, doplní kapitán bosenské reprezentace do 21 let Eldar Čivič.

Ten za Pražany naposledy nastoupil v ligovém duelu v srpnu proti Liberci, kde byl vyloučen. Od té doby stihl pouze 90 minut v pohárovém utkání ve Znojmě.

Kromě této dvojice jsou v kádru i další hráči, kteří mají zkušenosti s dospělým fotbalem. Ať už se jedná o brankáře Vojtěcha Vorla, či stopera Davida Březinu.