UEFA hrozí českému fotbalu: Bez předsedy přijdou vážné sankce!

Bylo to prý mimořádně tvrdé. Zástupci UEFA na včerejším jednání s českou a posléze především moravskou stranou jasně sdělili, že trvají na změně stanov tak, aby byla vždy zaručena jistota zvolení předsedy fotbalové asociace. Jinak údajně rozpustí vedení, dosadí nuceného správce, zastaví přítok peněz a případně vyloučí kluby i reprezentaci z mezinárodních soutěží. Moravská strana stále nechce přijmout, že by ve 4. kole volby o předsedovi rozhodla prostá většina.

Petr Fousek, kandidát na předsedu FAČR, před týdnem prohlásil, že UEFA na český fotbal nebude tlačit. „Nestrašme nikoho, že nás bude v případě nezvolení předsedy trestat,“ řekl. Úterní jednání podle informací deníku Sport vypadalo docela jinak.

„Kdyby Petr Fousek u toho jednání v úterý byl, už by tak nemluvil,“ tvrdí zdroj Sportu. Údajně je to dokonce tak, že Fouskova slova přiměla zástupce mezinárodních organizací k ještě tvrdší rétorice.

„Čtyřikrát během deseti let jste nezvolili předsedu. To je anomálie, to nebudeme tolerovat,“ řekli vyslanci UEFA a FIFA nejprve české a pak i moravské komoře.

A pak předestřeli, co nastane, pokud nedojde ke změně, jež zaručí volbu předsedy. Podle Romana Berbra, místopředsedy za Čechy, který se jednání účastnil, se jedná o následující kroky: 1. vytvoření normalizační komise 2. omezení působnosti výkonného výboru a ustavení nuceného správce 3. zastavení přísunu peněz 4. pozastavení účasti klubů v evropských pohárech 5. pozastavení účasti reprezentace v mezinárodních soutěžích.

„Řekli nám, že to udělali už v pěti zemích (např. Peru, Řecko) a nemají problém udělat to i u nás,“ říká Berbr s tím, že UEFA bude jednat o situaci v Česku 4. prosince na komisi o národních svazech.

Nejde tedy jenom o zvolení předsedy na nadcházející valné hromadě 12. prosince v Nymburku. Jedná se o jistotu, že šéf bude zvolen vždy. Dosavadní systém totiž umožňuje pat proto, že v každém z kol musí mít vítězný kandidát podporu jisté části obou komor.

„Systémové řešení této otázky považujeme za velmi důležité. V tomto případě znamená systémové řešení jen a pouze změnu stanov FAČR,“ prohlásil před včerejším jednáním s moravskou stranou Grigoryi Surkis, místopředseda UEFA.



A v tomto duchu také na moravské delegáty udeřil. Ještě než se s nimi sešel, hovořil se Zdeňkem Zlámalem, místopředsedou za Moravu, a pěti předsedy moravských krajských fotbalových svazů.

„Všichni tam garantovali, že předseda asociace bude zvolen, což UEFA považuje za prioritu. A zvolen bude dokonce dříve než ve čtvrtém kole. Moravská strana však v žádném případě nechce měnit stanovy,“ popsal setkání Zlámal.

Což je ovšem interpretace, která neladí se Surkisovým prohlášením ani s tím, jak schůzky popisuje Berbr. Jako priorita z jednání podle nich nevychází zvolení předsedy, ale změna stanov.

Podle informací deníku Sport, a navzdory Zlámalově tvrzení, však Morava změnu stanov připouští, někteří delegáti dokonce přiznávají, že je nevyhnutelná. Odmítají však oficiální návrh výkonného výboru z 27. června, v němž ve čtvrtém kole stačí kandidátovi prostá většina hlasů.

Tento pátek chtějí přijít se svým vlastním návrhem, který by předložili výkonnému výboru, jenž zasedá 5. prosince. Už v úterý ovšem zazněl z Moravy nápad, a sice že by ve čtvrtém kole rozhodoval los. „To je na hospitalizaci, to tam napište, prosím,“ komentuje to Berbr.



Co navrhuje on? „Ať Morava vytvoří vyjednávací skupinu a mluví s námi. Ale musí to být lidé, které sama Morava přijme.“

Každopádně, bude to opravdu mimořádná valná hromada, a to nejenom svým názvem.