Zlatý míč ČR: Po podzimu vede Čech, za ním Krmenčík a Barák

"Každou sezonu se snažím podávat co nejlepší výkony. Proto jsem rád, že je znovu někdo ocenil. Pro mě jako pro hráče je důležité, abych si výkonnost udržel na co nejvyšší úrovni," řekl Čech v rozhovoru pro KSN.

Pětatřicetiletý Čech, který loni ukončil reprezentační kariéru, v této sezoně zatím odchytal za Arsenal 15 ligových utkání, jedno pohárové a jedno v Evropské lize, kde většinou dostává přednost jeho konkurent David Ospina. V Premier League ale Čech patří k oporám londýnského celku a vychytal už sedm čistých kont. A celkově už se blíží k jubilejní 200. nule v soutěži (nyní 197).

"Do každého zápasu jdu s tím, že chci předvést co nejlepší výkon a nedostat gól. Zbývají tři nuly do magické hranice. Do konce kalendářního roku nás čeká pět zápasů, tak věřím, že se mi to povede," řekl Čech.

Po podzimní části ankety vede s náskokem 58 bodů a má nakročeno k dalšímu rozšíření sbírky jedenácti prvenství. Od sezony 2004/05 ho dokázali porazit jen Pavel Nedvěd (2008/09) a David Lafata (2014/15).

Druhý je po polovině soutěže plzeňský útočník Krmenčík, který s jedenácti góly vede tabulku střelců tuzemské nejvyšší soutěže. K tomu přidal šest asistencí, dalších pět branek v evropských pohárech a dvě trefy za reprezentaci.

Třetí místo drží Antonín Barák. Ten ztrácí o dalších 54 bodů víc než Krmenčík. Na podzim si vybojoval místo v sestavě Udinese, za které vstřelil v italské lize dva góly. Zaujal také v reprezentaci, kde se může chlubit bilancí sedmi startů a pěti branek.

Krmenčík s Čechem chyběli jen na pěti z 53 hlasovacích lístků. Alespoň jeden bod získalo 49 fotbalistů. Minimálně jednou bylo na prvním místě deset hráčů, mezi nimi i Tomáš Rosický, který celkově obsadil sedmnáctou příčku.

V elitní jedenáctce je nejvíc zástupců z německé bundesligy, a to čtyři. Dva z nich, Theodor Gebre Selassie a Jiří Pavlenka jsou z Brém. Dva zástupce mezi nejlepší jedenáctkou má i lídr české ligy Plzeň. Vedla Krmenčíka je to také desátý Daniel Kolář. Jejich spoluhráč Jan Kopic skončil těsně dvanáctý. Až za nimi je třináctý slávista Josef Hušbauer jako první hráč z jiného českého klubu.