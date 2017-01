Budějovice i Jihlava vyhrály, Slavia padla s Kladnem na nájezdy

Jihlava se s Havířovem trápila a dlouho to vypadalo, že hosté odvezou z Horáckého stadionu minimálně jeden bod. Ještě před poslední třetinou vedl Havířov 2:1 a dobře bránil celou řadu oslabení. Dukla však přece jen dokázala vyrovnat a tři body nakonec získala díky Filipu Semanovi, který 47 sekund před koncem proměnil přesilovku a v utkání skóroval podruhé.

Most se dostal v utkání s Českými Budějovicemi brzy do vedení, ale lídr tabulky v průběhu druhé části třemi góly v rychlém sledu otočil skóre. Roman Vráblík pak ve 44. minutě zvýšil už na 4:1. Severočeši se sice snažili a i díky druhé trefě Martina Micala duel zdramatizovali. Do prázdné branky ale pečetil tříbodový zisk Jakub Babka. Most tak po další prohře ztrácí na předposlední příčku už 11 bodů. Kadaň totiž doma přetlačila Prostějov 4:3.

Kladno zachránilo duel na Slavii až v samotném závěru. Pražané díky dvěma využitým přesilovkám vedli po dvou třetinách 2:0, hosté ale kontrovali stejným způsobem. Na rozdíl jediné branky snížil v 51. minutě Petr Tenkrát a Rytíři dokázali 57 sekund před třetí sirénou i vyrovnat. Pomohlo jim k tomu vyloučení Petra Beránka, následná power play šest na čtyři a druhá Tenkrátova trefa. Kladenští nakonec brali i bod navíc za lépe zvládnuté nájezdy, jediným úspěšným střelcem byl Ton.

V severočeském derby vyhrály Litoměřice na ledě ústeckého Slovanu vysoko 5:0. Domácím vůbec nevyšla první třetina, po které odcházeli do šaten s tříbrankovým mankem, litoměřický Ondřej Kopta pak přidal další dvě branky a zkompletoval hattrick.

Třebíč doma porazila Benátky nad Jizerou jednoznačně 4:1. Diváci se v závěru dočkali několika pěstních soubojů, sudí Jan Doležal rozdal v utkání celkem 92 trestných minut. Ve Frýdku-Místku viděli diváci jedenáctigólovou přestřelku a nakonec i radost domácího týmu, který porazil Přerov 7:4.

43. kolo první hokejové WSM ligy:

Slavia Praha - Kladno 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 10. Novák, 31. Knot - 51. a 60. Tenkrát, rozhodující sam. nájezd Ton. Rozhodčí: Zubzanda - Belko, Štětina. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:2. Diváci: 1658.

Most - Motor České Budějovice 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Branky: 3. a 53. Mical - 28. a 29. Škoda, 33. Doktor, 44. Vráblík, 60. Babka. Rozhodčí: Würtherle - Krátký, Svobodová. Vyloučení: 5:2, navíc Mical - Mazanec oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 523.

Ústí nad Labem - Litoměřice 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Branky: 6., 40. a 50. Kopta, 16. Nedvídek, 17. Valášek. Rozhodčí: Jílek - Štofa, Beneš. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 1934.

Frýdek-Místek - Přerov 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

Branky: 36. a 55. Cienciala, 15. Marek Růžička, 16. Adámek, 31. Hladonik, 45. M. Kovařčík, 60. Jašek - 30. Sikora, 32. Plášek, 56. R. Pšurný, 59. Grof. Rozhodčí: Fiala - Barteček, Ganger. Vyloučení: 6:7, navíc Chmieliewski - Šnajnar oba 10 min. Bez využití. Diváci: 1886.

Kadaň - Prostějov 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Branky: 6. a 58. Chrpa, 36. Chlouba, 51. Kohout - 9. L. Krejčík, 39. Žálčík, 57. A. Holík. Rozhodčí: Luczków - Coubal, Toman. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. Diváci: 471.

Jihlava - Havířov 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Branky: 14. a 60. F. Seman, 42. Březina - 29. Dvořáček, 37. Gřeš. Rozhodčí: Kopeček - Křivohlavý, Rampír. Vyloučení: 5:10. Využití: 1:1. Diváci: 1158.

Třebíč - Benátky nad Jizerou 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 23. a 28. Dolníček, 7. P. Mrázek, 48. Kristl - 44. Hrabík. Rozhodčí: J. Doležal - T. Svoboda, Maštalíř. Vyloučení: 8:8, navíc Malec 5 min. a do konce zápasu - Černoch 10 min., Havlín 5 min. a do konce zápasu. Využití: 1:1. Diváci: 1310.