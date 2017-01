Kanadský rváč Kladna se rozpovídal: o Kočím i trapném Čechovu

Jeho angažmá mnohé překvapilo, ale na Kladně jen chtějí ukázat, že kdo chce tým zastavit v cestě do extraligy, toho to bude bolet. Čtyřiatřicetiletá kanadská akvizice Josh Gratton se o to určitě zaslouží. Už jeho vizáž o tom přesvědčí, čísla vše jen potvrzují. Dvaatřicet rvaček zvládl v NHL, patřil k nechvalně proslulým bijcům z ruského Čechova a teď tvrdí muziku ve WSM lize. V rozhovoru pro iSport.cz se rozpovídal o Davidu Kočím, podivných časech v KHL i ambicích Kladna.

Během posledních několika sezon putujete po Evropě, jak se to stalo, že jste skončil zrovna teď v České republice?

„Bylo to štěstí, jsem rád, že jsem tady. Dokončoval jsem doma v Kanadě studium a otvíral jsem fitness centrum a věděl jsem, že až do Vánoc nebudu nikde hrát a když přišla tahle možnost, bylo mi jasné, že to pro mě je velká šance radovat se tu z titulu a hrát ve špičkovém týmu. Proto jsem se tak rozhodl.“

Věděl jste před svým příchodem, že tým patří Jaromíru Jágrovi?

„Samozřejmě, jeho jméno je v hokejovém světě pojem. A musím říct, že Kladno je prvotřídní organizace a já jsem rád, že jsem teď její součástí.“

720p 480p 360p 240p <p>Jeho angažmá mnohé překvapilo, ale na Kladně jen chtějí ukázat, že kdo chce tým zastavit v cestě do extraligy, toho to bude bolet. Čtyřiatřicetiletá kanadská akvizice Josh Gratton se o to určitě zaslouží. Už jeho vizáž o tom přesvědčí, čísla vše jen potvrzují. Dvaatřicet rvaček zvládl v NHL, patřil k nechvalně proslulým bijcům z ruského Čechova a teď tvrdí muziku ve WSM lize. Podívejte se na reportáž iSport TV.</p> REKLAMA Kanadský drsňák Gratton v Kladně: Bitka není cíl, chci chránit spoluhráče • VIDEO iSport TV

Jak byste sám sebe fanouškům představil jako hráče?

„Snažím se hrát tvrdě a hrát do těla. Do toho sem tam patří i nějaké rvačky, to se stane, ale to není to hlavní. Především chci bránit své spoluhráče a bojovat za ně a snad mi tam občas taky spadne nějaký ten gól. Zkrátka jakkoliv pomoci týmu. Blíží se play off a tam se podávají ty nejlepší výkony.“

Už jste ve WSM lize odehrál několik utkání, co říkáte na úroveň soutěže?

„Je hodně rychlá a špičkové týmy hrají velmi dobře do obrany. Připomíná mi to trochu hokej v Rusku. Ale jsem tu ještě krátce na to, abych dělal nějaká větší hodnocení.“

Přišel jste pomoci Kladnu k návratu do extraligy?

„Přesně tak, doufám, že se nám to podaří, to je jasný cíl. Nikdy není lehké vyhrát celou soutěž, ale snad se nám to povede.“

Máte za sebou působení v Rusku, Dánsku či Finsku. Jak zatím bojujete s českým jazkyem?

„Není to tak zlé, váš jazyk je totiž dost podobný ruštině, ale většinou mi tu někdo pomůže. Musím říct, že všichni v týmu jsou skutečně velmi přátelští. Užívám si to tady. Jinak nějaká slova česky už umím, ale jen samá neslušná.“

Věděl jsem, že se s Kočím porvu

V březnu to bude deset let, co jste se v NHL popral s Davidem Kočím. Pro jediného českého čistokrevného bitkaře to byla úplně první rvačka v nejlepší soutěži světa. Vzpomínáte si na ni ještě?

„Rozhodně. S Davidem jsme se hodněkrát prali už dříve v AHL, jeho tehdy čerstvě povolali do Chicaga, takže mi bylo jasné, že se brzy porveme. Pokud vím, tak on se tehdy popral hned třikrát, to byl slušný debut. Je to pořádně ostrý chlapík s výbornou povahou, těší mě, že se dal na trénování.“

VIDEO: Kočího první rvačka v NHL byla právě proti Grattonovi

Podle statistik měříte 183 centimetrů a Kočí 198. Co se odehrává ve rváčově hlavě, když se má prát s někým o tolik větším, než je on sám?

„Moje štěstí je, že na tohle moc nemyslím. Jediné, co mě během bitky zajímá, je soupeřova pěst. Tohle je naše práce už hodně dlouho, já i David víme, jak je těžká a respektujeme se.“

V Česku už jste se stihli potkat a popovídat si, o čem jste mluvili?

„Potěšilo mě, že ho vidím a jak jsem říkal, líbilo se mi, že se dal na trénování. Hodněkrát jsme spolu v kariéře bojovali, chtěl jsem ho jen pozdravit a bylo přijemné, že mi podal ruku a ne, že mi s ní jednu vrazil (smích).“

Vy jste byl v zámoří vždycky profilován jako rváč a i během působení v NHL jste byl špičkou svého oboru. Bitek ubývá, čistokrevní ranaři jako jste vy úplně mizí. Nemrzí vás tenhle úpadek?

„To víte, hokej se stále mění a vyvíjí. Ale stejně si myslím, že by na ledě měl být někdo, kdo ochrání hvězdy a mladé hráče. Pokud jste viděl utkání mezi Torontem a Calgary minulý týden, kde Leo Komarov sestřelil Johnnyho Gaudreaua, jednoho z nejšikovnějších drobných hráčů současnosti, tam to šlo jasně poznat. Kdyby Flames měli ve svých řadách nějakého ostrého hráče, Komarov by si to určitě rozmyslel. Ale to je jen příklad. Je to nešťastné, že ostří hoši jsou takhle vytlačovaní, protože často jsou duší týmu a v kabině jsou populární.“

VIDEO: Srážka Komarova s Gaudreauem

Když už jste zmínil ten hit, vy sám jste ho považoval za čistý?

„Ano, myslím, že čistý byl. Ale tak to je, když víte, že vás nečeká ze strany soupeře žádný trest. Já bych se zachoval úplně stejně.“

A co vaše první rvačka v Česku s Vlastimilem Bilčíkem z Jihlavy?

„Bitku jsem nijak neplánoval, ale tak nějak k ní došlo. Je možné, že na sebe (s Jihlavou) narazíme v play off, proto bylo potřeba hrát tvrdě a vyslat soupeři zprávu. Byl to dobrý souboj s houževnatým protivníkem, ale naštěstí jsem měl o něco navrch."

VIDEO: Gratton se proti Jihlavě popral s Bilčíkem

Několik let jste strávil v KHL, patřil jste také k obávaným řezníkům z Čechova. Jak vzpomínáte na tohle působení?

„To je jedna z nejtrapnějších částí mé kariéry. Přišel jsem tam hrát hokej, ale žádalo se po nás něco úplně jiného a bylo to tak, že když to neuděláme, nedostaneme zaplaceno. Když se ani po druhém roce nic neměnilo, rozhodl jsem se změnit tým, už jsem toho měl dost. Rvačky se dějí z nějakého důvodu, ale co se dělo v Čechově, bylo prostě trapné. Pro mě i pro celý tým.“

Z Ruska jste si ale určitě odnesl i nějaké veselé příběhy.

„(smích) Těch bylo vážně mnoho, myslím, že si teď ale žádnou historku nevybavím.“

Už jste si stihl prohlédnout něco víc, než jen Kladno, kde hrajete?

„Často jezdím do Prahy, ale je tu celkem zima, takže jsem toho ještě mnoho nestihl. Líbí se mi tu.“