Pikantní odveta! Vloni Tenkrát Kladno zastavil, teď burcuje proti Ústí

Čas srovnat účty. Kladenští hokejisté se v play off první ligy po roce opět střetnou s Ústím nad Labem, týmem, který je vyřadil již ve čtvrtfinále. Rytíři pod vedením Pavla Patery tak budou mít v této pikantní sérii o motivaci postaráno. Kuriózní bitva to bude pro ostříleného útočníka Petra Tenkráta, který minulou sezonu patřil mezi katy Kladna. „Není čas se ohlížet. Bude to boj a chceme Ústí porazit,“ zavelel někdejší český reprezentant po posledním zápase základní části, ve kterém Rytíři zdolali již jistého vítěze z Českých Budějovic 4:1.

Z toho, že na vás čeká ve čvrtfinále váš bývalý klub z Ústí nad Labem si opravdu hlavu neděláte?

„Ne. Já bych řekl, že je úplně jedno s kým budeme hrát. Tohle je na uváženou pro vás novináře. Jestli chceme jít v play off co nejdál, tak nesmíme řešit soupeře.“

Máte za sebou základní část, ve které jste se umístili na třetím místě. Jak se vám hodnotí?

„Samozřejmě jsme chtěli být co nejvýš. Skončili jsme třetí, což není vůbec špatné. V sezoně byly zápasy, které se nám nepovedly. Mohli jsme je odehrát lépe, na druhou stranu jsme v mnoha zápasech předvedli kvalitní výkon a vyšlo nám to tak, že v play off začínáme doma.“

V posledním utkání jste porazili vítěze základní části z Českých Budějovic rozdílem 4:1. Příjemná vzpruha pro sebevědomí, viďte?

„Určitě. Před play off vyhrát proti lídru tabulky, navíc doma. Věřím, že jsme tím parádně pozvali diváky na čtvrtfinále. Nijak zvlášť bych to však nepřeceňoval. Nyní máme chvíli pauzu. Musíme se na play off pořádně připravit.“

V předešlých dvou utkáních jste se střelecky trápili. Proti Motoru jste se však trefili čtyřikrát za dvacet minut...

„Bylo to znát i během první třetiny s Budějovicemi. Nevyužili jsme přesilovky, naopak jsme dostali branku. Ve druhé části jsme úplně změnili pohyb, góly nám tam potom pěkně napadaly. (směje se) Bylo by hezké, kdybychom takhle hráli i v play off. Jenomže tam se musí hrát pořádně 60 minut.“

S Budějovicemi máte ze sezony vyrovnanou bilanci. Proti druhé Jihlavě jste dokonce třikrát vyhráli. Berete to jako výhodu do případného střetnutí v semifinále?

„Momentálně bych nerad mluvil o semifinále. Před námi je první kolo, to je nejdůležitější. Musíme jít zápas od zápasu.“

Je ve vás a v ostatních zkušených kladenských odchovancích, kteří se před sezonou vrátili, silná touha vrátit Kladno zpět do extraligy?

„Proto jsme se všichni vrátili. (usmívá se) Máme velkou touhu, ale bez velké dřiny a boje to nepůjde.“