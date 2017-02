Kladenský Jánský po další výhře: Ústí to v závěru vzdalo, provokace jsou zbytečné

Máte za sebou dvě domácí výhry v sérii s Ústím. Ve druhé jste navíc vstřelil hattrick. Na venkovní dvojzápas pojedete pozitivně naladěn, že?

„Hezký pocit, ale jsme teprve na začátku. Nic nekončí. Cesta k tomu, abychom se radovali, je ještě dlouhá.“

Jaký byl podle vás nejdůležitější moment v druhé bitvě se Severočechy?

„Řekl bych, že náš třetí gól. Bylo pro ně těžké dotahovat stav 3:0. Kdybych byl na jejich místě, tak by to bylo hodně náročný. Podle mě to ke konci už vzdali. Když prohrávají, tak se snaží faulovat a provokovat. Řekl bych, že úplně zbytečně.“

Vedení v sérii 2:0 je pro Kladno nejlepší startem v play off od doby, co hraje v první hokejové WSM lize…

„Je to tak. My máme od prvního zápasu velké nasazení a chuť vyhrávat. Je to vidět. Vytváříme si dost šancí, ale máme i nedostatky. V prvním utkání nám minimálně třikrát jeli sami na bránu. Kdyby se jim to povedlo, tak by ten zápas vypadal úplně jinak. Naštěstí se jim to nepovedlo a dvě domácí výhry máme my.“ (usmívá se)

Čtvrtfinále s Ústím je slušně vyhrocená partie. Dýchla na vás také kladenská rivalita k Severočechům, která pramení z loňského vyřazení Rytířů?

„Já jsem hlavně rád kvůli fanouškům. Hraje se úplně jinak, když vás lidé ženou a od srdce s vámi chtějí vyhrávat. Jak už jsem říkal. Máme velkou chuť a touhu přejet Ústí a jít dál.“

Co očekáváte na ústeckém ledě?

„My jsme si na začátku série říkali, že první zápas bude těžký, druhý těžší a u nich úplně nejtěžší. Musíme ze sebe vydat daleko víc. Důležité bude také nefaulovat a hrát poctivě v pěti. Hlavně ta vyloučení. Děláme zbytečné chyby. Hákujeme a sekáme. Musím přiznat, že dělám také blbosti. Proti Ústí je to nebezpečné. Můžou se toho chytit a zvedne se jim psychika.“

Na všechny vaše góly vám přihrál kapitán Jiří Burger. Předpokládám, že velkou roli u kladenských výher hraje zkušenost…

„Rozhodně. Máme tady spoustu zkušených pardálů, kteří nám buď něco řeknou v kabině, nebo pomůžou na ledě. Jsem rád, že je na nich vidět chuť a motivace. Jako třeba Jirka Burger. To je zkušenost sama. (směje se) Musím však ocenit i práci Kuby Strnada, který mi krásně nahrál na druhý gól. Byl především jeho zásluhou.“