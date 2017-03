Střílející obránce Jihlavy kácí Kladno. Tam to bude jiné, tuší Říha

Bombarďák! Obránce Jiří Říha (24) strčí do kapsy kdejakého kanonýra. V základní části hokejové WSM ligy nastřílel jihlavský ranař dvacet gólů a v semifinále začal kácet Kladno. Právě on zařídil v úterý vítěznou dělovkou v přesilovce pět na tři druhou výhru v sérii (4:1).

Vedete 2:0 na zápasy, to je skvělý vstup do série, že?

„Strašná spokojenost. Kladno má velice zkušený tým, dobře brání. Těžko se přes ně dostává. Musíme využívat naše příležitosti. Doma se to povedlo, ale na Kladně to bude jiné. Je tam menší hřiště. Musíme tam jet s čistou hlavou. A zvítězit.“ (úsměv)

Jako se to povedlo dnes...

„Nerodilo se to lehce, museli jsme po prvním vítězství znovu šlapat, dupat. Snažili jsme se střílet, tlačit se do brány. A vyšlo to.“

Rozhodla vaše rána ve dvojnásobné přesilovce. Jak jste to viděl?

„Ve druhé třetině to ještě nebylo ono, sehrávali jsme to. Řekli jsme si v kabině, že musíme hru zklidnit. Měli jsme ještě nějakých dvacet vteřin do konce přesilovky, tak jsme to rychle zatáhli, Džegr (Jergl) mi to dal krásně na střed. Rozjel jsem se, napřáhl a trefil jsem šibenici.“