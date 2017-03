Dva góly za 15 vteřin? Říha valil oči. Katovi Kladna pomáhá Ujčík

Stačí poslední krok a dveře do baráže jsou otevřeny. Hokejisté Dukly Jihlava dokázali ve čtvrtém semifinálovém utkání na Kladně porazit Rytíře 4:3 v prodloužení a ujmout se vedení 3:1 v sérii. O vítězný gól se postaral obránce Jiří Říha. Velice ofenzivně laděný bek tak rozhodl již druhý duel s Rytíři, kteří v sobotu až do 47. minuty vedli o dva góly. Hosté zařídili obrat během 15 vteřin. „Koukal jsem na to a radostí valil oči. Řekl bych, že tohle bylo rozhodující,“ myslí si liberecký odchovanec.

Na obránce má nezvykle velké střelecké choutky. Čtyřiadvacetiletý hráč Dukly Jiří Říha se kromě defenzivních povinností velice efektivně vyžívá i ve střílení gólů. Během již uplynulé základní části první hokejové WSM ligy si připsal dvacet gólů a na dalších čtyřiadvacet přihrával.

V play off zaznamenal zatím tři trefy. Dvě z nich však byly vítězné v sérii s kladenskými Rytíři. „Nevím, co říct. Je krásné, když mi to tam padá. Věřím si. Pro mě je to důkaz, že sebevědomí dělá hodně,“ objasnil svojí gólovou potenci v nynější sezoně účastník MS dvacítek v roce 2012.

V nynější sezoně jste vůbec poprvé porazili Kladno na jejich ledě. Do třetí třetiny jste však prohrávali o dva góly. Věřil jste, že to obrátíte?

„Nebylo to pro nás nic lehkého na psychiku. Přišli jsme do kabiny a trochu se vyhecovali. Řekli jsme si, že takhle to prostě nepůjde a do třetí části musíme začít víc bruslit a úplně se vydat ze všech sil. Na ledě jsme nechali všechno a vyšlo nám to.“

Semifinálový souboj s Kladnem je hodně vyhecovaný. Mezi oběma týmy je k vidění hodně potyček a verdikty rozhodčích, které mohou být sporné. Je pro vás těžké zachovat chladnou hlavu?

„K rozhodčím se nechci vyjadřovat. Jsou to páni na ledě a my s tím nic neuděláme. Čím víc se budeme soustředit na rozhodčí, tím víc se rozhodíme.“

V 47. minutě jste během patnácti vteřin dokázali vyrovnat. Postřehl jste vůbec oba góly?

„Viděl jsem je. (usmívá se) Když jsem na střídačce, tak skoro pořád stojím a koukám na hru. V ten moment jsem byl nesmírně šťastný, že nám to vyšlo. Podle mě bylo tohle rozhodující. Vyrovnání nás nakoplo, Kladno pro změnu položilo. Potom jsme si hrozně věřili. V prodloužení jsme navíc dostali přesilovku a v tu ránu mi bylo jasné, že rozhodneme.“

Rozhodla vaše trefa v čase 66:20. Jak byste popsal vítězný gól?

„Věděli jsme, že Kladno dobře blokuje. Nemohli jsme si to přihrát na volej u modré čáry. Čagy (Tomáš Čachotský) se toho ujmul, vystřelil, puk se odrazil do rohu, kde jsem ho vzal. Potom Tomáš přijel na druhou stranu, čímž je možná trochu rozhodil. Když jsem viděl, že se to v bráně otevřelo, tak jsem neváhal, vypálil a propadlo to tam.“

Máte nacvičenou střelbu od modré čáry nebo jste improvizoval?

„Celou sezonu střílím od modré. Rád střílím z tohoto místa. Mám to natrénované, takže vím, kam puk letí. (usmívá se)“

V základní části jste zaznamenal dvacet branek. Čím to je, že se vám tak daří?

„Těžko říct. (směje se) Nevím, co bych na to řekl. Jsem prostě rád, že mi to tam padá. Když jsem začal střílet góly na začátku sezony, tak jsem si začal věřit. To mě utvrdilo, že sebedůvěra dělá hrozně moc. Navíc se tomu hodně věnuji i po trénincích. Vždycky si k sobě vezmu nějakého nahrávače a pak si střely z voleje hezky piluju. Hodně mi pomáhá Viktor Ujčík, za což jsem mu vděčný.“

Proti Kladnu vedete 3:1 na zápasy. Baráž už je na dosah ruky. Myslíte, že druhé utkání na ledě Rytířů rozhodlo?

„Sobotním utkáním to skončilo. V pondělí na nás čeká doma úplně nový zápas a my do něj musíme vstoupit velice efektivně. V Jihlavě chceme postoupit.“