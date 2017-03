Kladenský Strnad poslal Rytíře do sedmého utkání: Musíme být pokorní!

Zařídil jste svým gólem vyrovnání série. Z vašeho výrazu předpokládám, že jste nadšený…

„(směje se od ucha k uchu) No jasně. Obrovská euforie. Jsem ohromně šťastný. Udělali jsme přesně to, co jsme chtěli. Máme před sebou sedmý zápas v Jihlavě. Pojedeme tam odevzdat naprosto všechno. Doufám, že to v pátek zvládneme a postoupíme do baráže.“

Jak se zrodila akce na váš gól?

„Dostal jsem na bekhend puk, přehodil jsem si ho a snažil se rychle vystřelit. Možná, že to bylo menší překvapení. Nemířil jsem. Prostě jsem tam poslal puk a byl tam.“

Semifinále s Jihlavou doprovází mnoho sporných verdiktů rozhodčích. Jak se k tomu stavíte?

„Myslím, že jsme v této sérii zažili hodně sporných situací. Řekli jsme si, že to nemá cenu řešit. Soustředili jsme se jenom na sebe. Díky tomu jsme se obrnili.“

Dvakrát jste znemožnili Jihlavě, aby využila mečbol. Měli jste to v hlavách?

„Určitě. Pořád jsme šli proti Dukle s pokorou. Věděli jsme, že si nesmíme dovolit ani jedinou chybu. Naštěstí jsme ji neudělali.“

Myslíte, že jste dvěma výhrami v řadě snížili Jihlavě sebevědomí?

„Ne. Jsme na stejné čáře. Psychikou jistě nemáme navrch nad Duklou. Navíc budeme hrát u nich a před jejich publikem. Nečeká nás nic jednoduchého. Je sice hezké, že jsme dvakrát vyhráli, ale jedem v podstatě od nuly. Musíme to hodit za hlavu a hrát jako poslední zápasy.“

Co podle vás rozhodne sedmou bitvu?

„Důležitá bude disciplinovanost. Pokud s něčím přijde rozhodčí, tak je třeba sklonit hlavu a nechat to být. Jenom bychom byli z toho rozhození. Musíme být pokorní!“