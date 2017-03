Trenér Jihlavy po vyřazení Kladna: Nikdo není favorit, dokud nás neporazí

Přivedl Jihlavu do baráže o extraligu. Klub, ve kterém prožil plodné roky své hráčské kariéry. Před Petrem Vlkem se nyní otevírá nový obzor. Na emotivním kouči je znát, jak svému mančaftu věří. Vykopnutí Kladna v semifinále WSM ligy nemá být vše, čím Dukla v sezoně ohromí. „Že budou Vary s Pardubicemi odpočatější? To je možná na škodu,“ usmál se Vlk po triumfu 1:0 v sedmém semifinále nad Rytíři.

Jak se připravíte na baráž?

„Samozřejmě se musíme oklepat z těch ran, které jsme během play off utržili. Ale kluci jsou nachystaní na to, že se může udělat výsledek. Od toho se budeme odrážet. Celou sezonu jdeme utkání od utkání, nekoukáme se, co bude za týden. Teď se připravíme na úterý.“

Jakou máte šanci proti Karlovým Varům, Pardubicím a Českým Budějovicím?

„Nechtěli jsme předbíhat. Videa posledních zápasů soupeřů máme, ale zatím jsme si je neprohlíželi. Kdybychom se na ně koukali dopředu, tak to zakřikneme a mohli jsme mít po sezoně. Teprve teď pro nás začíná příprava na baráž. Tam se hraje úplně odlišný hokej. Já věřím, že to, co naši kluci předvádějí, v ní bude platit. Favorit žádný není. Dokud nás neporazí, tak nemůžou být Vary s Pardubicemi favority.“

Každopádně budou odpočinutější než váš celek…

„To je možná na škodu.“

Co rozhodlo poslední duel s Kladnem?

„Nešlo ani o to, co jsem hráčům říkal, ale o to, co předvedli na ledě. V celé sérii jsme hráli jako tým a to se projevilo i dnes. Kluci tam padali jeden za druhého, byli podpoření výbornými gólmany. Řeknu to takhle? Při hře pět na pět jsme byli lepší celou sérii. O tom jsem přesvědčený.“

V první řadě jste ubránili přesilovky protivníka…

„Tentokrát jich Kladno tolik jako v předchozích utkáních, takže to pro nás bylo jednodušší. Nicméně jsme se poučili z předchozích nezdarů. Ta oslabení, která byla, jsme sehráli tak, abychom neinkasovali.“