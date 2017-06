Kladno povede od nové sezony Hořava. Do brány se vrací Kopřiva

K návratu do hokejové extraligy chce Kladno více využít vlastní odchovance a na rozdíl od minulé sezony, ve které Rytíři v play off neuspěli, chce spoléhat i na mladší hráče. V pondělí byla oficiálně podepsána nová koncepce do roku 2020, dohodli se na ní jednatel klubu Jaromír Jágr starší, trenéři Miloslav Hořava a Pavel Patera i kladenský primátor Milan Volf. Kladenští navíc ohlásili příchod staronového gólmana Miroslava Kopřivy, který se do rodného města vrací ze Slovenska.