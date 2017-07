Kladenský kouč Hořava: Neumím si představit, že by hrál Jágr první ligu

Rytířům pomáhal už na konci minulé sezony. „Jenže to se vůbec nedá srovnávat,“ tvrdí Miloslav Hořava, někdejší skvělý bek, mistr světa z roku 1985. To pouze pomáhal s tréninky. Teď už mužstvo vede, v realizačním týmu zůstal Pavel Patera, klubová ikona a někdejší dlouholetý kapitán. „Spolupráce s ním je skvělá,“ říká kladenský trenér. Nemá rád silná slova. O to víc lpí na práci na ledě.

Berete návrat do Kladna, kde jste s hokejem začínal, jako srdeční záležitost?

„Ani ne. Prošel jsem toho celkem dost a všude jsem byl rád. Teď jsem znovu tady. Ale není to o mně. Tak to opravdu neberu.“

V minulé sezoně jste od prosince v klubu pomáhal, ale do dění nezasahoval?

„Vůbec ne. Akorát jsem připravil trénink, ukázal jsem ho trenérům. Oni řekli, jestli jo, nebo ne. Potom jsem ho vedl. Ale to bylo jediné. Chtěli nějakou změnu při trénincích. Nic víc.“

Teď už velíte, hned první trénink to vypadalo, že jste ve svém živlu.

„Ale ne, to není o žádném velení.“

O čem tedy?

„Každý chce uspět, to ano. Ale hlavně bych chtěl pomoct hráčům, aby viděli, jak to vypadá, když budou pracovat. Že je to odmění při zápase. A i když Kladno třeba nepostoupí, tak o ně bude zájem, mohou se dostat někam jinam.“

Neodrazovalo vás, že budete působit v první lize?

„Ani ne, už jsem v ní předtím trénoval (Mladou Boleslav a Ústí nad Labem). Takže s tím nemám problém.“

Ale přeci jenom i v extralize jste si udělal velké renomé.

„To neřeším. To je stejné jako u hráče, ten to také musí dokazovat každý rok. To, co bylo, je pryč. Na to se nedá spoléhat.“

Jakmile budete mít líné mužstvo, neuděláte nic

Klub Rytířů veřejně vyhlásil novou koncepci, v jejímž rámci by se měl do tří let vrátit do extraligy. Nebo se to může povést dřív?

„Takhle nepřemýšlím, mám akorát takovou vizi, abychom hráče naučili pracovat. Každý den. Aby nebyli líní, aby se nebáli práce. Protože ta je odmění, na tom se dá stavět. Ale jakmile budete mít líné mužstvo, tak neuděláte nic. A to můžeme mít jakoukoliv vizi.“

Ale obecně je správná?

„Samozřejmě. To není jenom o mně, ale nastavili jsme to tak, aby ten, kdo přijde po nás, měl na čem stavět. Koncepce je potřebná. Je důležité, aby se hráči pořád nestřídali, aby tady naši nástupci měli třeba patnáct hokejistů, kteří jsou zapracovaní v systému, vědí, o čem to je. A bylo na čem stavět. To je rozhodující. Jak už jsem říkal – můj cíl je takový, aby se nám, myslím celému realizačnímu týmu, podařilo přesvědčit mužstvo, aby makalo každý trénink naplno. Když se mi tohle povede, budu spokojený.“

Je vidět, že si jdete vždycky rád svou cestou.

„To ano.“

Koresponduje to s představami Jaromíra Jágra, majitele klubu?

„Dosud jsem mluvil hlavně s panem Jágrem starším nebo Milanem Volfem z města, což bylo přes Pavla Pateru. A komunikace byla výborná, ani jsem nečekal, že to bude tak dobrá spolupráce. S Jardou jsem zatím až tolik nemluvil.“

Hokejová legenda s klubem trénuje, vnímáte, že to může být pro mladý tým motivace do práce?

„To ano, je super, když kluci vidí hokejistu takového formátu. Je to důležitý.“

Sám útočník nevyloučil, že by mohl za Kladno i hrát. Lákalo by vás ho trénovat?

„Už jsem to tady částečně zažil, ani si to přesně nevybavuju, možná jsem ještě v tu dobu hrál. Ale přiznám se, že jsem o tom nepřemýšlel. Ani si nemyslím, že to tak dopadne.“

Proč ne?

„Nedovedu si představit, že by Jarda hrál první ligu.“

Existuje možnost, že by vedle toho naskakoval na střídavý start i v extralize.

„To nemůžu hodnotit, nemám ponětí. Záleží vyloženě na něm.“

Myslíte, že bude dál hrát v NHL?

„Do toho se vůbec nechci pouštět, je to jeho rozhodnutí. Já to až tolik nesledoval. Pochopitelně vím, kde hrál, jak byl úspěšný. Ale abych to mohl podrobně hodnotit, to ne.“

Mluvil jste o tom, že chcete hlavně to, aby hráči makali a nebyli líní. Máte pocit, že obecně líných hráčů přibývá?

„Ano, je to tak. A nejenom líných, ale i nešikovných. Přitom nároky mají takové, jako kdyby byli šikovní a pracovití. Což je trochu problém.“

Mladí mají všechno zadarmo, neváží si toho

Kdy se to podle vás rozmohlo?

„Nevím… (přemýšlí) Možná je to dobou, děti dostávají skoro všechno zadarmo, neváží si toho. Vždyť si to vezměte, pořád jim něco dáváme, zaručujeme, že musejí být mladí v mužstvu, a kdo ví, co ještě… Akademie musí mít takové a takové podmínky. Pořád je postrkáváme dopředu, protože dětí je málo. Ale mladí si toho až tolik neváží. Asi to přináší doba, ale já nevím… Na tyhle věci jsem asi starý.“

Máte hráčské i trenérské zkušenosti ze Švédska. Jak to aktuálně podle vás vypadá tam?

„Už mají taky podobné problémy jako my. Tedy ne až takové, ale plus minus je to všude stejné.“

A jak jste spokojený s tím, jak během přípravy pracuje mladý kladenský tým?

„Zatím dobře, kluci nejsou líní. Kdyby ano, to by mi hodně vadilo.“

Vaše jméno se v posledních týdnech skloňovalo mezi těmi, kdo by mohli výhledově vést hokejovou reprezentaci. Co na to říkáte?

„Vůbec to nevnímám, nenapadlo mě to. Ani se o tom nechci bavit. Pro mě byl trenér nároďáku podle mých představ pan Bukač. Chytrý člověk, mluvil třemi nebo čtyřmi jazyky, byl to diplomat, uměl všechno. Takže si nedovedu představit, že bych to měl dělat já, nic z toho, o čem jsem mluvil, nemám. Takže to je nesmysl.“

Těší vás přesto, že se vaše jméno zmiňuje?

„Ani to tak neberu. Protože většinou to vyberou novináři. Na někoho si vzpomenou, na někoho ne. Takže to, myslím, není důležité. Jdu si svou cestou, nesleduju, co se o mně píše. Spíše to přeju hráčům. Oni hrají, na ně by měla být upřená pozornost. Ne na mě.“