Kladno v růžovém zaválelo. Paráda, jen vypadáme jak pornoherci, smál se Štich

Stačilo trochu výrazně pronikavé barvy, vypěstovat bujné kníry a hned jsou zpátky ve vítězném sedle. Ve speciálním utkání na svém ledě sundali kladenští hokejisté tradiční modrobílé dresy a oblékli se do růžových trikotů, ve kterých ukončili sérii tří porážek v první hokejové lize a sestřelili prostějovské Jestřáby 6:1. Neobvyklé odění sloužící k podpoře boje proti rakovině si Rytíři pochvalovali. „V růžovém jsem dal dva góly, takže bych to určitě rád někdy zopakoval,“ s úsměvem ve tváři přiznal se střelec sobotního utkání Tomáš Redlich.

Kladenští potřebovali vzpružit. Přesně v polovině základní části WSM ligy se sice pohybují v horních patrech tabulky, ale tížila nepříznivá série tří proher v řadě. Ukončili jí až překvapivě jasně a hladce doma proti rozjetému Prostějovu. Přitom měl tým z Hané před duelem na Kladně excelentní formu. Ve dvou ze tří utkání nasázel svým soupeřům devět gólů, poradil si s lídrem z Karlových Varů (4:2) a měl na svém kontě gólovou bilanci 22:3.

Proti družině kouče Miloslava Hořavy však byli prostějovští hráči bezradní. „Věděli jsme, že jsou na tom zcela obráceně než my. Navíc s takovou formou. Řekl bych, že jsme do zápasu šli s větším úsilím než Prostějov, ale nijak zvlášť jsme se na ně nepřipravovali. Byli často vylučování a to je pořádně oslabilo. Jsem rád, že jsme toho využili a fanouškům předvedli pěknou gólovou podívanou,“ těšilo po utkání útočníka Redlicha.

Kladenský odchovanec se na skalpu Hanáků podílel dvěma přesnými zásahy. Především jeho druhá branka byla výstavní. V samostatném úniku překonal bekhendem mezi nohy gólmana hostů. Za skvělý výkon v zápase Redlich lehce a s vtipem vděčil i růžovým dresům, které Rytíři oblékli na podporu Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ. „Bylo to něco jiného, ale dal jsem dva góly, takže v růžové to bylo super. Určitě bych si je rád někdy znovu oblékl.“

S podobným nádechem humoru mluvil i řízný kladenský bek David Štich. „Bylo docela zvláštní na sebe hodit růžovou. Od začátku sezony jsem zvyklý nosit klasickou modrobílou variantu a najednou přijdete do kabiny a tam svítí růžová. Nicméně to byla však skvělá zkušenost. V Česku těchto akcí moc není a jsem rád, že tomu lidi přichází na chuť. Navíc je to pro dobrou věc. K tomu jsme zahráli parádně a potěšili fanoušky, řekl pověstný extraligový bijec, který pro rány daleko nechodí.

Někdejším hráč Vítkovic a Mladé Boleslavi vévodí Rytířům během dobročinné akce svým řádně narostlým knírkem, se kterým mezi Kladeňáky nejde nepoznat. “Nebyl žádný problém s tím si ten knír pěstovat. Jak už jsem říkal, je to pro dobrou věc a všichni jsme se na tom v kabině shodli. Jen vypadáme jako volové nebo ještě lépe jako pornoherci z osmdesátých let. Na začátku měsíce to bylo hodně divný. Až jsem se z toho vždycky lekl v zrcadle. Už je to však v pohodě,“ s úsměvem pod obřím knírkem přiznal Štich.