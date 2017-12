Kladno hlásí posilu z KHL! Mistra světa, který hrál v Omsku i s Jágrem

Při tréninku na Kladně si Jaromír Jágr sepnul vlasy do culíku • Michal Beránek (Sport)

Jaromír Jágr by mohl začít hrát soutěžní zápasy za Kladno

Ve speciálním utkání na svém ledě sundali kladenští hokejisté tradiční modrobílé dresy a oblékli se do růžových trikotů,

Kladenští Rytíři stíhají na třetím místě WSM Ligy hokejisty Karlových Varů a Českých Budějovic a do druhé poloviny základní části hlásí zvučnou posilu! Do středočeského klubu přichází čtyřiatřicetiletý útočník Anton Kurjanov. Mistr světa z roku 2009 strávil většinu kariéry v KHL, kde poslední dvě sezony odehrál za Chanty-Mansijsk. Předtím působil odchovanec Omsku právě v Avangardu, kde se potkal v jednom týmu i s kladenským majitelem Jaromírem Jágrem. Z Litvínova se do Kladna vrací také útočník Miloslav Hořava.