Vítěz z Nagana ve druhé lize. Čechmánek zůstal šéfem i jako kouč

V půlce zápasu vyskočil na hráčskou lavici, prudce rozpažil ruce a vzápětí dole u mantinelu vysvětloval sudímu, co měl pískat. Ve 35. minutě si vzal time out, v závěru za stavu 1:4 odvolal brankáře. Vše marné, Roman Čechmánek v roli trenéra druholigového Valašského Meziříčí v derby se Vsetínem narazil. „Ale má to pod ním hlavu a patu,“ tvrdil gólman Jakub Plšek po výplachu 1:5.

Měl to být souboj dvou starých známých, olympijských vítězů z Nagana. Jenže Jiří Dopita čtvrté derby vynechal, jako asistent Jakuba Petra připravuje reprezentaci do 20 let v zámoří na světový šampionát. Extrémní prestiž však bitvě Valašské Meziříčí–Vsetín zůstala. Hostující střídačce proti Romanovi Čechmánkovi veleli jeho bývalí vsetínští spoluhráči Radim Tesařík a Luboš Jenáček. Ti za palby dělbuchů odjížděli ze zaplněného zimáku jako vítězové.

V podnikání zkrachoval. Tak se pětačtyřicetiletý Čechmánek, někdejší gólmanské eso, vrátil k tomu, čemu rozumí. Šanci mu dalo na začátku prosince Valašské Meziříčí, jemuž druholigová sezona hrubě nevychází. Na místo odvolaného Davida Handla angažoval klub právě olympijského i extraligového šampiona a trojnásobného mistra světa k tomu.

Pozor, tip na něj dali hráči, což je krajně neobvyklé. „Bavili jsme se o něm a navrhli jsme ho manažerovi. Známe se roky. Hodně jsem si od něj vzal, vždycky se mi líbilo jeho sebevědomí. Dirigoval si obranu a byl to šéf kabiny. To si přenesl i do trenérského angažmá,“ přiblížil gólman Lukáš Plšek, jenž dřív dělal ve Vsetíně Čechmánkovi náhradníka a v kabině měl několik let místo hned vedle něj.

„Prošel nejlepšími soutěžemi, odkoukal spoustu cvičení a herních variant. Má z čeho vyjít. Zatím jsme s ním naprosto spokojení. Strašně se to zvedlo, Čeman tomu dává jiskru a profesionalitu. Od něj si nechám rád poradit,“ ocenil přínos nového trenéra, jenž v branži začíná.

Spolupráce s druholigovým účastníkem však neklapla hned. „Po dvouapůlhodinovém jednání si vzal Roman čas na rozmyšlenou. Chtěl se ještě podívat na zápas,“ popsal Petr Dvořák, manažer a nejproduktivnější hráč HC Bobři.

Když si bouřlivák Čechmánek ověřil, že se s mužstvem dá pracovat, na nabídku kývnul. A nevede si zle. Bilance? Dvě výhry, dvě prohry. „Zvedl úroveň tréninků a taktické přípravy na utkání. Z pozice hráče jsem naprosto spokojený. Roman má obrovský přehled. Hokeji se věnuje opravdu hodně, je do práce zapálený. Tým si zvyká na jeho tréninky a poslouchá na slovo. Funguje to,“ pochvaloval si účinek změny třiatřicetiletý útočník Dvořák, jenž je na ledě trenérovým podřízeným a v kanceláři jeho šéfem. Pikantní situace.

Žádné třecí plochy to však prý nepřináší. „Je to o diskuzi. Vše probíhá v klidu,“ sdělil Dvořák.

Co na to Čechmánek, který po krutém neúspěchu v byznysu hledá novou životní náplň? „Nezlobte se, nechci dávat rozhovor,“ omluvil se.

Do „Valmezu“ dojíždí ze Zlína šestkrát týdně, volnou má jen neděli po sobotním zápase. S vedením Bobrů se zatím dohodl na smlouvě do konce ročníku. Za úkol má vytáhnout tým ze sedmého místa skupiny Východ. K jeho nové imagi patří černý plnovous. „Chceme se posunout výš a věříme, že tomu pomůže i on (Čechmánek),“ uvedl Dvořák.

Na přibrzdění suverénního Vsetína, který posílil útočník Vladimír Luka z Frýdku-Místku, nenašel recept ani on. Jiskřivé derby mělo i počtvrté stejného vládce, soubor z Lapače. Po triumfech 6:1, 3:1, 5:0 přišlo proškolení rivala 5:1. I bez Dopity si druholigový favorit hýčká po 28. kole luxusní osmnáctibodový náskok, když prohrál jen dva zápasy. Oba s pronásledovatelem Porubou.