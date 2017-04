Extáze á la Vsetín. Fans čekali na hráče do tří ráno, gratulace z NHL

Sen se proměnil ve skutečnost! Restart slavné značky jest dokonán! Hokejisté Vsetína ve čtvrtek v posledním kvalifikačním utkání zdemolovali Jablonec na jeho ledě 7:3 a slaví postup do WSM ligy, druhé nejvyšší soutěže v Česku. 30 tisícovým městem na Valašsku se rozlila euforie, fanoušci čekali na své hrdiny před stadionkem Lapač do tří hodin do rána. A gratulace přilétly i ze zámoří.

Byl to zajímavý pohled ve čtvrtek v Jablonci. Naplněným místním stadionem se v posledních minutách třetí třetiny neslo hromové skandování: Mistři! Mistři! Vyprodaný stánek pro 1200 příznivců totiž více než z poloviny obsadili příznivci zelenožlutých barev. Vítězství 7:3 nad domácími Vlky dalo Vsetínu postupovou jistotu.

"Konečně se nám to podařilo, samozřejmě vládne obrovská euforie. Zápas nebyl jednoduchý. Kluci z Jablonce, jako správní sportovci, bojovali až do konce. Hlavně ze začátku nás hodně držel gólman Michal Šurý, a když jsme dali první dva góly, tak už jsme věřili, že to dotáhneme do vítězného konce," zářil v rozhovoru pro oficiální stránky klubu trenér Luboš Jenáček a pokračoval.

"Celé to ale bylo strašně vyčerpávající, měli jsme za sebou infarktové zápasy s Havlíčkovým Brodem, a tady jsme cítili, že už jsme blízko. Obrovská gratulace všem klukům, vedení klubu za to, jaké připravilo podmínky na celou sezónu, a samozřejmě skvělým fanouškům, kteří za námi jezdili celou sezónu a vyvrcholilo to teď, ve finále a v kvalifikaci, kdy byly opravdu fantastické návštěvy a atmosféra, kterou nám závidí celá republika," dojímal se 44letý bývalý útočník, který ve Vsetíně dlouhé roky hrával.

Kvalifikace o WSM ligu opravdu byla strhující, Vsetín tříčlennou skupinu s devíti body vyhrál, druhý skončil jen díky horšímu skóre Havlíčkův Brod. Poslední bez jediného bodového zisku hokejisté Jablonce.

1. Vsetín 4 2 1 1 0 17:8 9 2. Havlíčkův Brod 4 2 1 1 0 14:9 9 3. Jablonec nad Nisou 4 0 0 0 4 7:21 0

"Pocity jsou krásné, jsme rádi, že jsme dnešní utkání zvládli. Myslím si, že postup jsme si zasloužili, protože už v základní části jsme si dokázali vybudovat náskok. Doma jsme sice se štěstím vybojovali dva body s Havlíčkovým Brodem v prodloužení, ale to se také počítá," doplnil svého kolegu na střídačce druhý trenér Jiří Dopita, který se Vsetínem získal ve slavné éře pět mistrovských titulů (1996, 1997, 1998, 1999, 2001).

"Jsme strašně spokojení, měli jsme i štěstí, ale to ke sportu přeci jenom taky patří," hlásil na webu hc-vsetin.cz olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa a majitel 73 startů v NHL.

Gratulace ogaři!

Po vyhraném utkání v Jablonci čekala na borce Vsetína dlouhá štreka domů, v autobuse museli urazit 421 kilometrů a domů před Lapač dorazili okolo třetí hodiny ráno.

Více než čtyřhodinová štreka ale skončila blaženým happy endem, na hokejisty čekaly před stařičkým stadionem desítky fanoušků, kteří se hned po vítězství zorganizovaly na facebooku. Oficiální oslavy jsou v plánu v sobotu odpoledne, kdy hokejisté dorazí na náměstí a vsetínskou radnici.

Na svůj twitterový účet připíchl v noci gratulaci i útočník St. Louis Blues Dmitrij Jaškin, syn vsetínské legendy Alexeje Jaškina. "Na Vsetíně vychovaní, Vsetínu věrní! Gratulace ogaři," napsal 24letý forvard, který první zápas prvního kola Stanley Cupu proti Minnesotě (2:1 v prodloužení) proseděl jen mezi náhradníky.

Co říci závěrem? Vítej zpět, Vsetíne, se šesti tituly nejúspěšnější celku samostatné české nejvyšší soutěže! WSM liga, ve které se v příštím roce představí Kladno, Slavia a v případě neúspěchu v baráži i České Budějovice a Jihlava, slibuje díky účasti tak tradičních klubů strhující podívanou.