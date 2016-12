Když to prostě nejde... Jsou nejhorší v KHL, potopil je i kuriózní gól

Jak je důležité míti Okulova? Hodně, 21letý ruský centr v 52. minutě místo toho, aby zkusil vyhrát vhazování v útočném pásmu tradičním způsobem směrem na své obránce, vyzkoušel své štěstí přímou střelou. A hle, brankář Metallurgu a jeho vrstevník Vladislav Podyapolsky procedil kotouč mezi betony.

VIDEO: Podívejte se na troufalé zakončení Okulova





3 275 diváků na stadionu Metallurgs Sports Palace skrylo hlavu do dlaní, nikdo další už síť rozvlnit nedokázal a Novokuzněck prohrál 0:1. Pro příznivce domácích to byla jen další rána v bídné sezoně, jejich miláčci jsou se ziskem 30 bodů ze 44 utkání nejhorším týmem celé soutěže a play off bude bez nich.

Novosibirsk, kde působí i český obránce Adam Polášek a momentálně zraněný brankář Alexandr Salák, je s dvojnásobným počtem bodů desátý a od účasti v bojích o Gagarinův pohár ho dělí čtyři bodíky.