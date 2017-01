Jatka v KHL. Nedorosta vypnul brutální faul. Čisté, šokoval kouč soupeře

Hnus, odpornost! Těžko se po zhlédnutí zákroku Anatolije Golyševa na Václava Nedorosta ze středečního duelu KHL hledají mírnější označení. Český útočník zůstal po brutálním faulu bezvládně ležet, z ledu jej odnesli na nosítkách. Slovan Bratislava dovedl domácí utkání s Jekatěrinburgem po úžasném obratu do vítězného konce 3:2 v prodloužení, ale kromě Nedorosta počítal další ztráty.

K likvidaci v přímém přenosu došlo v 56. minutě za stavu 2:1 pro hosty. Nedorosta po odehrání puku okamžitě atakoval Golyšev, 34letý rodák z Českých Budějovic náraz nečekal a po úderu ramenem do hlavy skončil otřesený v bezvědomí na zemi.

Role mstitele se okamžitě ujal Američan ve službách Slovanu Jeff Taffe, který útočníka Avtomobilistu sestřelil a vyprovokoval hromadnou šarvátku. Nedorosta odvezli z ledu, na kterém byly stopy krve, přivolaní záchranáři na nosítkách a následně zamířil do nemocnice, Golyšev dostal trest na pět minut plus do konce utkání.

"Nedorost byl ihned převezen do nemocnice, kde se podrobil dalším vyšetřením. Pozitivní informací je, že po ataku komunikoval s lékaři," napsal Slovan na svůj oficiální profil na Facebooku.

Na brutální zákrok Golyševa se podívejte ZDE.

"Náš hráč dostal vyšší trest, ale po prozkoumání záznamu ho neměl dostat, bylo to čisté a rozhodčí udělali chybu," nechal se po utkání slyšet tréner Avtomobilistu Vladimir Krikunov.

Slovanu se v nařízené přesilové hře podařilo vyrovnat na 2:2, když se 37 sekund před koncem zápasu trefil Kyle Chipchura. V čase 62:05 o triumfu domácích rozhodl Jeff Taffe.

V prodloužení se po zákroku jednoho z hostujících hráčů zranil i bývalý obránce Sparty Marek Ďaloga. "Po nárazu na mantinel má zlomenou ruku a sezona pro něj pravděpodobně skončila," hlásilo vedení Slovanu na svém facebookovém profilu.

"Těžko se mi takovéto věci hodnotí, holt budou hrát jiní. Je to ale strašná škoda, v uplynulých týdnech jsme se začali zvedat a teď takováto rána. Přišli jsme o dva klíčové hráče mužstva," štvalo po zápase kouče Slovanu Miloše Říhu.

Slovan je aktuálně na desátém místě Západní konference KHL a na osmé Soči ztrácí devět bodů.