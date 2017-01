Nedorost po drsném faulu: Naštěstí nemám krvácení do mozku

Hokejový útočník Václav Nedorost bude zřejmě až do konce sezony chybět ze zdravotních důvodů v sestavě Slovanu Bratislava v Kontinentální lize. Dvojnásobný juniorský mistr světa nedohrál po hrubém faulu útočníka Anatolije Golyševa z Jekatěrinburgu středeční zápas a podle aktuálních informací má těžký otřes mozku.

"Stále cítím bolest na hrudi, bolí mě hlava i za krkem, ale to se při takovém zranění dalo očekávat," uvedl Nedorost pro web deníku Nový Čas. "Naštěstí nemám krvácení do mozku," doplnil.

Čtyřiatřicetiletého českého útočníka Golyšev atakoval v závěru základní hrací doby po odehrání puku, Nedorost opustil led na nosítkách v zafixovaném stavu a okamžitě byl převezen do nemocnice.

Golyšev byl za nevybíravý faul vyloučen na pět minut a do konce utkání. Slovan v přesilové hře nejprve vyrovnal a v prodloužení už při hře tři na tři rozhodl o výhře.

Na brutální zákrok Golyševa se podívejte ZDE.

Trenér Avtomobilistu Vladimir Krikunov si ale po zápase nečekaně stěžoval, že jeho svěřenec byl vyloučen chybně. "Dívali jsme se na záznam a neměl dostat vyšší trest. Bylo to čisté a rozhodčí se zmýlili," řekl Krikunov.

Jeho protějšek Miloš Říha starší to viděl zcela opačně. "Jsme s kolegou velmi dobří kamarádi, ale sám nevím, kde přišel na to, že to bylo čisté. Ten hráč dokonce ještě nadskočil," uvedl Říha, jenž ve středu přišel také o obránce Marka Ďalogu. Bývalý bek pražské Sparty si v zápase zlomil ruku a sezona pro něj také skončila.