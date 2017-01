Za hrubý faul na Nedorosta tři zápasy stop! Trest dostal i Říha

Golyšev fauloval českého útočníka v závěru středečního duelu, kdy jej atakoval po odehrání puku. Nedorost opustil led na nosítkách v zafixovaném stavu a okamžitě byl převezen do nemocnice. Následná vyšetření odhalila, že má těžký otřes mozku.

Former NHL'er Vaclav Nedorost was stretchered off yesterday after brutal hit in the KHL... pic.twitter.com/Fw5ijVixlI