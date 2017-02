Kovář válí, k výhře Magnitogorsku přispěl gólem a asistencí

Hokejisté Magnitogorsku porazili v osmifinále play off Kontinentální ligy Kunlun Red Star 5:3 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0. Gólem a asistencí přispěl k výhře obhájců titulu Jan Kovář, nejproduktivnější český hráč základní části soutěže.

Čínský nováček se na ledě favorita dlouho držel, v druhé třetině šel dokonce do vedení 2:1, ale Kovář v 36. minutě vyrovnal. V poslední části hry dostal Metallurg do vedení 4:3 v oslabení finský útočník Oskar Osala a tentýž hráč pak při power play hostů završil hattrick. Na poslední gól mu před prázdnou branku přihráli Kovář a Tomáš Filippi, jenž v úvodním utkání play off skóroval dvakrát.

Podruhé v sérii vyhrál také Omsk, který po úvodní více než stominutové bitvě tentokrát porazil Vladivostok 6:3. Na třetí i vítězný čtvrtý gól přihrál v přesilovkách Vladimír Sobotka, na jeho spoluhráče Dominika Furcha mířilo za celý zápas jen 12 střel.

Výhru vychytal rovněž Pavel Francouz z Čeljabinsku, který doma zdolal Astanu 5:1 a v sérii vyrovnal na 1:1. Francouz měl podstatně více práce než Furch, připsal si 25 zákroků.

Osmifinále play off Kontinentální hokejové ligy:

Východní konference - 2. zápasy:

Omsk - Vladivostok 6:3 (za domácí Sobotka 0+2), stav série 2:0;

Čeljabinsk - Barys Astana 5:1, stav série 1:1;

Magnitogorsk - Kunlun Red Star 5:3 (za domácí Jan Kovář 1+1, Filippi 0+1), stav série 2:0;

17:00 Kazaň - Ufa.