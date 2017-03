Sobotka s Furchem pomohli Omsku do čtvrtfinále KHL

Brankář Dominik Furch čistým kontem a útočník Vladimír Sobotka gólem pomohli Omsku k dnešnímu postupu do čtvrtfinále play off Kontinentální hokejové ligy. Avangard zvítězil v šestém osmifinálovém duelu 2:0 ve Vladivostoku a sérii vyhrál 4:2 na zápasy. V semifinále Východní konference čeká "Jestřáby" Kazaň.

Omsk dnes poslal do vedení už ve 48. sekundě Ilja Michejev. Pojišťovací gól přidal ve 32. minutě Sobotka, jenž převzal puk od spoluhráče Nikolaje Lemťugova a zakončil bekhendem z ostrého úhlu do odkryté branky. Český centr se tak střelecky prosadil v play off potřetí a získal osmý bod.

Furch zlikvidoval všech 17 střel domácího týmu a neinkasoval v druhém utkání po sobě, připsal si však první čisté konto. V předchozím duelu, který Omsk vyhrál 6:0, totiž vystřídal českého gólmana už za rozhodnutého stavu na posledních deset minut Oleg Šilin.

Osmifinále play off Kontinentální hokejové ligy:

Východní konference - 6. zápasy:

Vladivostok - Omsk 0:2 (Sobotka 1+0, čisté konto Furch), konečný stav série 2:4,

12:00 Barys Astana - Čeljabinsk.