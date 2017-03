Kovář zářil a pomohl Magnitogorsku do finále KHL, Sekáč skóroval

Nejrychlejším možným způsobem skončila semifinálová série KHL mezi Magnitogorskem a Kazaní. Tým Jana Kováře zvítězil i ve čtvrtém duelu série a díky gólu a asistenci českého centra postoupil do finále KHL už po čtyřech zápasech. Domácím nepomohla ani trefa Jiřího Sekáče, který by se tak brzy mohl připojit k české reprezentaci. Postupující Jan Kovář se pro změnu se 23 body dostal do čela kanadského bodování play off.