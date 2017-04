Filippi zmírnil porážku Magnitogorsku. Finále KHL začal lépe Petrohrad

Obhájci Gagarinova poháru z Magnitogorsku prohráli v prvním finálovém utkání Kontinentální hokejové ligy s Petrohradem 4:5. Nejproduktivnější hráč play off Jan Kovář se v domácím celku neprosadil, jeho krajan Tomáš Filippi gólem 11 sekund před koncem už jen snížil dvoubrankovou ztrátu.

Petrohrad na ledě Metallurgu vedl 1:0 a 3:2, v poslední třetině pak hosté dvěma góly v rozmezí necelých dvou minut unikli na rozhodujících 5:3. Filippi ještě při závěrečném náporu prostřelil Igora Šesťorkina a dal čtvrtý gól v play off, vyrovnat však už Magnitogorsk nestihl.

V petrohradském týmu vstřelil dva góly Jevgenij Dadonov, v domácím mužstvu měl Sergej Mozjakin bilanci 1+1 a s 23 body se v kanadském bodování play off dotáhl na vedoucího Kováře. Toho v 37. minutě fauloval Ilja Kovalčuk a za zásah do hlavy byl vyloučen do konce zápasu.

O Gagarinův pohár hrají týmy, které ovládly tři předchozí ligové ročníky. Druhé utkání série na čtyři vítězství je na programu v pondělí opět v Magnitogorsku.