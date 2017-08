Slovan je v krizi. V generálce na KHL vyhořel a trápí ho koncovka i zranění

Start nové sezony KHL se blíží, ale fanoušci Slovanu Bratislava se jí musí bát jako čert kříže. Klub sice už tradičně dokázal smazat dluhy a složit kádr na novou sezonu, ale optimismus je opět pryč. Může za to bídná příprava, ve které svěřenci českého trenéra Miloše Říhy vyhráli jen dva z deseti přípravných zápasů a v generálce na start nového ročníku prohráli s Banskou Bystricí 2:5.

Už ve středu 23. srpna vstoupí hokejisté Slovanu Bratislava do jubilejního 10. ročníku KHL na ledě úřadujících šampionů z Petrohradu, ale pokud budou pokračovat ve stávajících výkonech, může začátek sezony v jejich podání připomínat spíše hokejovou katastrofu.

Slovan si v letní přípravě připsal osm porážek z deseti zápasů. Na turnaji v Německu sice nehrál špatně, přesto v konkurenci Dinama Riga, Kasselu a Podolsku třikrát padl a skončil poslední. V předposledním přípravném duelu s Kometou Brno (3:2sn) pak mohl za výhru vděčit brankáři Marku Mazancovi, který tým krátce před utkáním posílil.

„Po turnaji v Německu jsem měl opravdu dobrý pocit, ale zápas s Kometou mě vrátil zpátky na zem. Musíme si všechno srovnat v hlavě,“ řekl český trenér Miloš Říha pro slovenský web športky.sk. Před startem nového ročníku KHL má o čem přemýšlet.

Zkušený kouč nabádá zejména k vylepšení ofenzivy, protože jen třikrát dal jeho tým více než dva góly. A to má v kádru posily jako Lukáše Kašpara, Jana Buchteleho a Michala Řepíka. Na jeho obranu je ale třeba říct, že například zkušený Colby Genoway přišel až ve středu a finský útočník Teemu Ramstedt se k týmu připojil později.

Všichni už ale zasáhli do čtvrteční generálky proti Banské Bystrici (2:5). Sledované utkání nakonec skončilo překvapivým vítězstvím slovenského šampiona a účastníkovi KHL vrazilo nepříjemnou facku.

Na trápení Slovanu se ovšem projevila i marodka. Český trenér Miloš Říha nemůže zatím počítat se službami klíčových zadáků Andreje Meszároše a Michala Sersena. „Nejsou úplně fit. Na první trip s námi nepoletí, ale doma už by hrát mohli. Snažíme se domluvit s týmy, které by nám mohly půjčit hráče na měsíční hostování,“ připustil po výhře nad Kometou Brno český trenér.

Letní změny v kádru Slovanu Bratislava Příchody: Jan Buchtele (útočník, Sparta), Ivan Švarný (útočník, Kärpät Oulu), Jaroslav Janus (brankář, Litvínov), Juraj Mikúš (útočník, Olomouc), Tomáš Hrnka (útočník, Plzeň), Tommi Taimi (obránce, Kunlun), Jakub Štěpánek (brankář, Lukko Rauma), Lukáš Kašpar (útočník, Dynamo Moskva), Michal Řepík (útočník, Fribourg), Tomáš Voráček (obránce, Mladá Boleslav), Teemu Ramstedt (útočník, Chabarovsk), Nick Ebert (obránce, Texas Stars/AHL), Tomáš Černý (obránce, Opava), Marek Mazanec (brankář, Nashville), Colby Genoway (útočník, Kloten). Odchody: Žiga Jeglič (útočník, Novgorod), Tomáš Zigo (útočník, Mountfield HK), Václav Nedorost (útočník, Motor ČB), Tomáš Kundrátek (obránce, Novgorod), Filip Vidovič (obránce, Nové Zámky), Peter Kuzmín (obránce, Nové Zámky), Kyle Chipchura (útočník, Kunlun), Nick Plastino (obránce, Ambri-Piotta), Marek Ďaloga (obránce, Kunlun), Tomáš Starosta (obránce, Trenčín), Barry Brust (brankář, Fribourg), Jeff Taffe (útočník, Ambri-Piotta).

Světlo na konci tunelu má Slovan v brankovišti. Jistou dvojici Jakuba Štěpánka a Jaroslava Januse doplnil Marek Mazanec. „Může se stát miláčkem publika. Některé situace vyřešil proti Brnu fantasticky. Janus se Štěpánkem ale zachytali v přípravě taky dobře,“ pochvaluje si Miloš Říha.

Zkušený trenér přiznal, že jeden z tria brankářů klub opustí. „Tři brankáře určitě nemůžeme mít, to by byl obrovský luxus. Rozhodování bude těžké, ale dohodneme se s vedením, trenéry i hráči, aby to bylo ku prospěchu všech. Očekávám, že bude jasno v průběhu měsíce.“

Ten bude pro Slovan nabitý. Po zápasech v Petrohradu (23. srpna), Jaroslavli (25. srpna) a na ledě Dynama Moskva (27. srpna) se tým vrací na Slovensko, kde ho čeká pět domácích zápasů v řadě.

Do nich už by měli naskočit i poslední marodi a pro pohodu v bratislavském celku bude tato pětice zápasu nadmíru důležitá.