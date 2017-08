Bolavý začátek KHL! Redlihs schytal ránu do tváře, má zlomenou čelist

Přihrávka před branku, tvrdá střela a… prásk! Takový start do sezony si asi Mikelis Redlihs z Rigy nepředstavoval. V prvním zápase nového ročníku KHL proti Omsku (1:3) sice obětavě, ale zároveň velmi nešikovně padl do střely obránce Osipova, která ho ze tří metrů napálila pukem přímo do obličeje. Lotyšský útočník ránu odnesl zlomenou čelistí. Všechno ale mohlo dopadnout hůře.

Z těch záběrů mrazí. Doslova. Redlihs se marně natahuje po přihrávce zpoza branky, už se nestihne položit do správného bloku a pak se kácí k zemi.

Bum! To byla rána.

Lotyšský útočník se naštěstí po chvíli za pomoci lékařů a spoluhráčů zvedl. Byl silně otřesený, tvář mu ihned silně natekla. Bomba téměř stokilového obránce Osipova ho sice uzemnila, ale neuspala.

VIDEO: Redlihs schytal ránu Osipova přímo do obličeje

Герой дня! 💪 Форвард рижского «Динамо» Микелис Редлихс самоотверженно лег под бросок. Шайба пришлась точно в голову. У игрока диагностирован перелом челюсти Пожелаем здоровья латвийскому хоккеисту! 💪 Příspěvek sdílený Новости NHL & KHL (@marca_hockey_news),Srp 22, 2017 v 12:09 PDT

Rozhodně se dá mluvit o štěstí. Podobné rány „z první“ létají v hokeji rychlostí přesahující 150 km/h. Trefení pukem bolí téměř kamkoliv, ani to nemusí být taková rána. A co teprve kdyby Redlihse netrefil puk do obličeje, ale jen o kousek vedle do spánku?

Za obětavý pád, jak se v hokeji hezky pěkně říká „po držce“, určitě 33letý útočník v kabině sklidil velké uznání.

Teď už se jen naučit správně padat do střel. Účastník jedenácti světových šampionátů a tří olympijských her na to bude mít dost času, kvůli zlomené čelisti bude pauzírovat minimálně měsíc.