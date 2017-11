Nestrašil zazářil v KHL dvěma góly, čtyři Češi nahrávali na gól

Andrej Nestrašil z Nižněkamsku vstřelil v utkání Kontinentální hokejové ligy proti Čeljabinsku dva góly a pomohl domácímu celku k vítězství 4:3. Šestadvacetiletý český útočník, jenž letos v létě zamířil do Ruska z NHL, si vylepšil ligovou bilanci na šest branek.

Reprezentační nováček, kterého trenér Josef Jandač zařadil do nominace na nadcházející turnaj Karjala, se poprvé prosadil v úvodu druhé třetiny, kdy využil přesilovku a snížil na 1:2. Ve 40. minutě pak Nestrašil dostal domácí tým poprvé do vedení 4:3 a připsal si vítězný gól. Do branky hostů se pak v třetí třetině postavil náhradník Pavel Francouz a stav se už nezměnil.

Obránci Jan Kolář a Michal Jordán se podíleli každý jednou asistencí na vítězství Chabarovsku nad Ufou 3:1. Kolář byl u prvního gólu, kterým domácí tým až v 35. minutě v přesilovce zlomil bezbrankový stav. Jordán figuroval u vítězné trefy Vjačeslava Litovčenka v poslední třetině a bodoval poprvé po devíti zápasech.

Třetí výhru za sebou Amur potvrdil až v poslední minutě gólem při soupeřově hře bez brankáře. Hosté z Ufy prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů.

Po dvou porážkách uspěl finalista minulého ročníku Magnitogorsk a po vítězství 3:2 v prodloužení v Jekatěrinburgu se ve Východní konferenci drží mezi postupovou osmičkou. Jednou asistencí k tomu hostům pomohl Jan Kovář, ale na souboj s bratrem Jakubem tentokrát nedošlo, neboť branku Avtomobilistu hájil Vladimir Sochatskij.

V moskevském derby vyhrál Spartak na ledě Dynama 2:1 po samostatných nájezdech, na jedinou branku vítězného týmu ze hry přihrál Lukáš Radil.

Kontinentální hokejová liga:

Chabarovsk - Ufa 3:1 (za domácí Kolář, Jordán oba 0+1), Kunlun Red Star - HK Soči 3:4, Jekatěrinburg - Magnitogorsk 2:3 v prodl. (za hosty Jan Kovář 0+1), Jaroslavl - Dinamo Riga 0:4, Nižněkamsk - Čeljabinsk 4:3 (za domácí Nestrašil 2+0), Dynamo Moskva - Spartak Moskva 1:2 po sam. nájezdech (za hosty Radil 0+1), Petrohrad - Nižnij Novgorod 5:4 po sam. nájezdech, Dinamo Minsk - Čerepovec 1:2.