První zápas pod širým nebem v KHL! Rekord z Prahy pokořily Helsinky

Zápas pod širým nebem v Helsinkách se hrál v rámci oslav 10 let existence KHL, 50 let od založení Jokeritu a 100 let nezávislosti Finska. Skóre slavnostního utkání otevřel v deváté minutě hvězdný útočník Ilja Kovalčuk, který dal 150. gól v dresu Petrohradu a stal se nejproduktivnějším hráčem v sedmdesátileté historii klubu.

Na kontě má i 192 asistencí. V čele historického pořadí vystřídal Maxima Sušinského. Kovalčuk si připsal v zápase ještě dvě asistence a poskočil na první místo kanadského bodování soutěže.

Útočník Andrej Nestrašil z Nižněkamsku bodoval ve čtvrtém utkání po sobě. Jednou asistencí přispěl k vítězství 2:1 na ledě lídra Východní konference Kazaně.

Sezonní bilanci si Nestrašil vylepšil na sedm gólů a 16 přihrávek z 37 zápasů, s kterou mu patří druhé místo v týmové produktivitě. Nižněkamsk se díky výhře posunul v tabulce Východní konference na druhé místo o dva body za Kazaň.

Obránce Adam Polášek si připsal asistenci při výhře Soči nad Dynamem Moskva 4:1. Gólovou přihrávku zaznamenal i útočník Jiří Novotný z Togliatti, které podlehlo Vladivostoku 2:3. Admiral přerušil sérii pěti porážek.

Počtvrté za sebou prohrál Novosibirsk, který nezvládl ani poslední ze šňůry čtyř venkovních zápasů. V Jaroslavli utrpěl porážku 3:7. Za stavu 5:3 pro Lokomotiv přišel do branky hostů v 33. minutě český gólman Alexander Salák, ale Novosibirsk pak v poslední třetině inkasoval ještě dvakrát



Kontinentální hokejová liga:

Ufa - Dinamo Minsk 2:0,

Lada Togliatti - Vladivostok 2:3 (za domácí Novotný 0+1),

HK Soči - Dynamo Moskva 4:1 (za domácí Polášek 0+1),

Jaroslavl - Novosibirsk 7:3,

Kazaň - Nižněkamsk 1:2 (za hosty Nestrašil 0+1),

Jokerit Helsinky - Petrohrad 3:4 (hráno pod širým nebem).

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Kazaň 37 20 2 5 10 102:73 69 2. Nižněkamsk 37 19 2 6 10 91:92 67 3. Jekatěrinburg 37 18 3 5 11 111:85 65 4. Magnitogorsk 38 15 4 6 13 98:100 59 5. Čeljabinsk 37 13 7 2 15 78:88 55 6. Lada Togliatti 38 8 2 5 23 70:99 33 7. Chanty-Mansijsk 37 3 7 4 23 61:115 27

Černyševova divize:

1. Omsk 37 15 6 4 12 92:68 61 2. Barys Astana 37 15 4 5 13 107:105 58 3. Ufa 38 17 1 3 17 95:99 56 4. Chabarovsk 36 10 7 6 13 86:97 50 5. Novosibirsk 38 13 5 1 19 79:95 50 6. Kunlun Red Star 36 11 1 8 16 67:91 43 7. Vladivostok 38 9 4 4 21 81:94 39

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 38 30 5 2 1 165:63 102 2. Jokerit Helsinky 35 23 2 4 6 104:60 77 3. Spartak Moskva 37 13 7 2 15 99:93 55 4. Dinamo Minsk 37 13 4 3 17 74:82 50 5. Slovan Bratislava 36 10 2 6 18 76:115 40 6. Dinamo Riga 37 2 7 6 22 60:104 26

Tarasovova divize: