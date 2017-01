Växjö - Sparta 1:2. Pražané mají po srdnatém výkonu blíž k finále LM

Bitva čtyř nejlepších evropských týmů v rámci hokejové Ligy mistrů se rozběhla. Cestu do semifinále si vybojovala i pražská Sparta. V prvním utkání série se postavila švédskému týmu Växjö Lakers. Na skandinávském ledě dokázala přetlačit svého soupeře a vyhrála 2:1. Do Prahy jede s náskokem jednoho gólu a má nakročeno do finále. Druhé semifinálové kolo mezi sebou odehráli úřadující švédští mistři z Frölundy a švýcarská družina z Fribourgu. Výběr, ve kterém působí české duo Roman Červenka a Michal Birner dostalo od Seveřanů výprask 1:5 a do odvety jdou opravdu v nelichotivém stavu. O finalistech se rozhodne příští úterý 17. ledna.