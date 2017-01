Finále LM přinese Spartě prestiž i peníze, ale doma si ho nezahraje

První cíl sezony je splněn! Sparta se po vítězství 4:0 nad švédským Växjö v domácí odvetě semifinále hokejové Ligy mistrů raduje z postupu do finále, kde ji 7. února čeká další švédský celek - Frölunda. Svěřenci Jiřího Kalouse se stali prvním českým finalistou v historii soutěže a jen díky vysněnému postupu připluje do pokladny zhruba milion korun. Finálová účast je ale zejména otázkou prestiže a sparťané už se těší na klání, které s nejvyšší pravděpodobností odehrají na ledě obhájce trofeje.

Sparta už od začátku nové sezony dávala najevo, že jí na úspěchu v hokejové Lize mistrů záleží a za své nasazení byla zaslouženě odměněna. Fanoušci mohli sledovat klání s Färjestadem či Krakovem a ve vyřazovací části si sparťané poradili se silnými značkami, kterými Oulu, HV71 i Bern bez debat jsou. Poslední krok za vysněnou finálovou účastí udělali sparťané proti švédskému Växjö, po němž se mohou těšit na posledního soupeře.

Jedinou kaňkou postupu je fakt, že Pražané budou nejspíš muset k finálovému klání cestovat na led soupeře. Podle pravidel Champions Hockey League se totiž finále hraje na ledě týmu, který během celé sezony nasbírá více bodů a v porovnání se Spartou je na tom Frölunda lépě.

Vedení Sparty v čele s Petrem Břízou se ještě snažilo projednat možnost, ale veškerá snaha byla marná. "Určitě nás to po takové návštěvě a atmosféře mrzí, ale pravidla jsou jasně daná," pokrčil rameny obránce Michal Barinka.

Vedení Champions Hockey League po semifinálovém utkání s Växjö potvrdilo, že se bude hrát v Göteborgu, ale ne v hlavní areně Scandinavium. Větší z hal se totiž bude připravovat na Švédské hokejové hry, které dva dny po finálovém souboji odstartují utkáním Švédska a Česka.

Sparta vydělává od čtvrtfinále

Finále třetího ročníku Ligy mistrů se tak odehraje v menší Frölundaborg, která pojme 7 600 diváků. Sparta se v ní pokusí zastavit evropskou dominanci Frölundy, která se do finále podívá i potřetí. Ve své první finálové účasti nestačila na Luleu a vloni zdolala Kärpät Oulu.

Tentokrát narazí na prvního českého finalistu, jehož účast je velkým úspěchem nejen pro klub, ale také pro celý český hokej. Od příští sezony totiž klesne celkový počet účastníků na 32 týmů a Češi budou mít v soutěži pouze čtyři zástupce. Výsledek Sparty jim tedy nahrává do žebříčku, podle kterého se v dalších letech bude rozhodovat o nasazení týmů.

Do žebříčku se budou započítávat výsledky z posledních tří ročníků a Češi před startem soutěže byli na třetím místě. Tuto pozici si i díky postupu udrží, ale mohou si v příštím ročníku přilepšit. Radost má také klubový pokladník Sparty. Ta si totiž postupem do finále vydělala necelý milion korun.

V porovnání s fotbalem se nejedná o závratnou sumu a Sparta pokryla náklady až postupem do čtvrtfinále, jenže nad finanční stránkou se ční sportovní prestiž, která je pro Spartu možná ještě důležitější. Pokud by totiž dotáhla svou cestu až k triumfu, výrazně by zvýšila svůj kredit na hokejové mapě.

