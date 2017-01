Hlinka zářil při postupu Sparty do finále: Skvělá vizitka pro extraligu

Senzace pro český hokej! Sparta porazila v semifinálové odvetě hokejové Ligy mistrů švédský tým Växjö Lakers 4:0 a po konečném součtu skóre 6:1 tak postupuje do finále. Výrazně se na úspěchu Pražanů podílel sparťanský kapitán Jaroslav Hlinka, když srazil Švédy třemi kanadskými body za jeden gól a dvě asistence. „Byla to naprostá paráda! Skvělý výkon a úžasní diváci. Jsme moc hrdí,“ liboval si čtyřicetiletý elitní útočník Sparty.

Vyzráli jste nad švédským soupeřem i v domácí odvetě a nakonec oslavili výhru 4:0. Jaký byl podle vás nejdůležitější moment utkání?

„Myslím si, že pro nás byl hodně důležitý první gól. Dostali jsme se do vedení. Před tím to byl poměrně vyrovnaný zápas, ale potom jsme se stali jasně lepším mužstvem. Věřím, že jsme to měli slušně pod kontrolou a zaslouženě vyhráli.“

Na semifinálovou odvetu s Växjö se přišlo podívat 12 136 diváků. V rámci Ligy mistrů se na vás do O2 Areny ještě tolik lidí nepřišlo podívat. Určitě jste si to užíval, že?

„Bylo tady přes 12 tisíc lidí, což je super. Krásná atmosféra a spousta diváků, pro které to všechno děláme. Jsme moc hrdí, že jsme postoupili a velmi vděční za kulisu.“

V neděli jste odehráli těžké utkání v Plzni a proti Švédům se do brány vrátil po nemoci gólman Tomáš Pöpperle. Bylo to pro vás obtížné se naladit na duel Ligy mistrů?

„Já bych řekl, že Pepís (Tomáš Pöpperle) byl naprosto v pohodě. Dal si v klidu volno a celé nám to v úterý vychytal. Myslím, že jsme byli všichni dobře připravený. Je úplně jedno, že jsme měli za sebou extraligový zápas. Chtěli jsme postoupit a to se nám povedlo.“

Pražská Sparta postoupila přes Växjo do finále Ligy mistrů. Švédský tým doma porazila 4:0 a ve finále se utká s Frölundou. Na bezprostřední dojmy po utkání kapitána Jaroslava Hlinky se podívejte ve VIDEU.

Ve finále na vás bude čekat další švédský soupeř z Göteburgu. Jaký myslíte, že bude střet s Frölundou?

„Popravdě jsem je hodně dlouho hrát neviděl. Vím však, že ve švédské lize předvádějí excelentní výkony a dominují na prvním místě. Nicméně Växjö je druhé v tabulce a jde už o třetí švédský tým, který jsme dokázali přehrát v Lize mistrů. Bude to těžké, ale nevím, proč bychom se měli obávat. Podle mě budeme čelit nejlepšímu soupeři v Evropě.

Myslíte, že díky vašemu úspěchu se zvedne úroveň LM v očích českých hokejových fanoušků?

„Věřím, že v očích sparťanských příznivců určitě. (směje se) Je to velký úspěch pro Spartu a český hokej. V play off jsme přešli dva švédské týmy, jeden finský a švýcarský. Pro českou extraligu je to dobrá vizitka.“

Jak byste porovnal postup do finále Ligy mistrů a Tipsport extraligy?

„Liga mistrů je jiná soutěž. Extraligu hrajeme a dřeme na ní celý rok. Tohle je spíš takový bonus. Tím však nechci ubírat na kvalitě této soutěže. Liga mistrů je hodně prestižní. Myslím, že jsme naší lize udělali opravdu dobrou reklamu. Extraliga je totiž podle mě hrozně podceňovaná.“

Sparta přejela švédské Växjö 4:0 a slaví postup do finále ligy mistrů! Gólman Tomáš Pöpperle v sérii inkasoval jediný gól. Na jeho dojmy bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU.