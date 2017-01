Liga mistrů konečně bavila! Sparta slavila před skvělými fanoušky

Výborná atmosféra! Fanoušci si konečně v hojném počtu našli cestu na utkání hokejové Ligy mistrů. Do pražské O 2 Arény jich na odvetné semifinálové utkání pražské Sparty proti švédskému Växjö (4:0) zavítalo 12 136. „Krásná atmosféra, děkujeme fanouškům, pro ně se to hraje. 12 tisíc lidí je super,“ pochvaloval si kapitán Jaroslav Hlinka.

Jaký to byl rozdíl oproti minulému týdnu. Na první semifinále do Vida Arény, domovském stánku Växjö Lakers, zavítalo pouhých 1 347 diváků. Střih! Z prořídlých tribun švédského stadionu se odveta odehrála před natřískanou pražskou arénou.

Sparta hrála skvěle a celkem bez obtíží si dokráčela pro vysněný postup do finále. Fanoušci byli nadšení. „Dneska diváci fandili, fakt byli slyšet. Výborná atmosféra!“ nechal se slyšet autor vítězného gólu Lukáš Klimek. S pochvalnými slovy se přidal i obránce Michal Barinka: „Bylo tady neskutečně moc diváků, za což jsme strašně moc rádi.“

Finále se hraje 7. února a je velká škoda, že se zřejmě neuskuteční v největší aréně v Česku, návštěva by byla pravděpodobně ještě vyšší. „Je to škoda, určitě by se to tu znovu naplnilo. To finále by bylo krásný, ale nedá se s tím nic dělat, takhle to je daný,“ mluvil trochu zklamaně Tomáš Pöpperle, který v utkání vychytal čisté konto. „V Praze by to bylo parádní,“ doplnil Klimek. Hrát by se ale mělo v Göteborgu.

Sparťanští hráči rovněž doufají, že jejich úspěch pomůže k propagaci Champions Hockey League v očích českých diváků. „Doufám, že se na tu ligu fanoušci naučí chodit, protože je to výborný porovnání mezi evropskými týmy,“ věří Barinka, jenž zaznamenal vůbec první branku v sezoně, a to i v součtu s extraligou. Hlinka je o tom plně přesvědčený: „U sparťanských fanoušků se zvedne prestiž určitě, dneska to dokázali.“

Pražský tým nyní čekají další boje v tuzemské soutěži, finále Ligy mistrů se hraje až za tři týdny. Sparta v něm narazí na Frölundu, další tým ze Švédska, který CHL loni vyhrál. „Určitě to budě těžký. Je to pravděpodobně nejlepší soupeř v Evropě,“ vzhlíží k jednozápasovému boji o titul Hlinka. Pöpperle je přesvědčený, že fanoušci přijedou Spartu podpořit i na finále. „Ty lidi za námi přijeli i do Växjö, tak si myslím, že za námi přijedou zase.“

